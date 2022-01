マルチプレイ人狼ゲーム『Among Us』を手がけるInnerSlothは1月15日(土)、ホラー映画『スクリーム』とのコラボレーションを近く行うと発表。作中に登場する殺人鬼「ゴーストフェイス」をイメージした帽子やスキンを導入することを明らかにした。

😱 Among Us x #ScreamMovie 😱

sharpen your knives, our #Ghostface collab is coming soon!!

to celebrate, part of the Scream cast played Among Us w/ some streamers who love a good spook