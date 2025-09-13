¡ÚÀÅ²¬¡¦°ËÅì¡Û³¤¤È¶õ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ÞÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡ª °ËÆ¦¹â¸¶¤Î¡Ö¾®¼¼»³¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¯¡ÈMISORA¡É¡×
¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¥ì¥È¥í¤Ê¥ê¥Õ¥È¤Ç»³Äº¤Ø
É¸¹â321£í¤Î¾®¼¼»³¤Ï¡¢Ìó1Ëü6000Ç¯Á°¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥°¥Þ¤Î¤·¤Ö¤¡Ê¥¹¥³¥ê¥¢¡Ë¤¬²Ð¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¡¢¡Ö¥¹¥³¥ê¥¢µÖ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Ð»³¡£Ï¼¤Î¾®¼¼»³¸ø±à¤Ï¡¢4·î²¼½Ü¡Á5·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÌó10ËüËÜ¤Î¥Ä¥Ä¥¸¤¬ºé¤¸Ø¤ë²Ö¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥È¾è¤ê¾ì¤Ç¾è¼Ö·ô¤ò¹ØÆþ¤·¡¢»³Äº¤Ø¸þ¤±½ÐÈ¯¡ª ¥ê¥Õ¥È¤Ï°ì¿Í¾è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ä5kgÌ¤Ëþ¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ÏÂç¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£²ÙÊª¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¿È·Ú¤ÊÁõ¤¤¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ï¼¤«¤é»³Äº¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó5Ê¬¡£Êâ¤¤¤ÆÅÐ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÅþÃå¤Ç¤¹¡£
³«Êü´¶ËþÅÀ¡ª »³Äº¤ò°Ï¤à¥Ü¡¼¥É¥¦¥©¡¼¥¯¤ò¤°¤ë¤ê°ì¼þ
»³Äº¤Ë¤Ï¡¢Á´Ä¹166.3£í¤Î¥Ü¡¼¥É¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊÍ·ÊâÆ»¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ë¤ä¤«¤Êµ¯Éú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³¥ê¥¢µÖ¤ÎÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£¤ï¤º¤«¤Ê¹âÄãº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤Ë±Ç¤ë·Ê¿§¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ü¡¼¥É¥¦¥©¡¼¥¯¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é·Ê¿§¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢ÍºÂç¤ÊÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö°ËÆ¦½ôÅç¤äË¼ÁíÈ¾Åç¡¢Å·µ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÉÙ»Î»³¤äÅ·¾ëÏ¢»³¤Þ¤Ç°ìË¾¡ª 360¡ë¤ÎÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤È¤Ï¡¢»³¤ÎÎÇÀþ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëridge¡Ê¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤È¥Ü¡¼¥É¥¦¥©¡¼¥¯¤Îwalk¡Ê¥¦¥©¡¼¥¯¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¤Þ¤¿¡¢³¤¤È¶õ¤òÆ±»þ¤ËË¾¤á¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢³¤+¶õ¡á³¤¶õ¡ÊMISORA¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢³¤¤È¶õ¤È¡¢¤½¤Î¶³¦Àþ¤òºÌ¤ëÀÄ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡ª
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¾®¼¼»³¤ÈÆ±¤¸¤¯°ËÆ¦ÅìÉô²Ð»³·²¤Î¥¹¥³¥ê¥¢µÖ¤Ç¤¢¤ëÂç¼¼»³¤Î»Ñ¤¬¡£¤ªÏÐ¤òÉú¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ó¤â¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
SNS±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª »³Äº¥«¥Õ¥§¡ÖCafé¡¦321¡×¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß
»³Äº¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò¼æ¤¯¡¢ÃÏÃæ¤ËËä¤â¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·úÊª¡£¼«Á³¤ÎÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¡ÖCafé¡¦321¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾®¼¼»³¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÏÁ´ÀÊ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¡ª Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤â¤³¤Î·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒÁë¤Î³°¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Î¿Íµ¤¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ï²°³°¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤ÈÅ¸Ë¾¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡¢¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤È¶õ¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Å¸Ë¾¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó10.8£í¡£»°ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤µ¤ËÂ¸µ¤¬¤¹¤¯¤à¤Û¤É¡£ÀèÃ¼¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·Ê¿§¤¬¡ª
¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä°ËÆ¦¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÃÏÁØ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Þ¥·¥ó¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Café¡¦321¡Ê¤«¤Õ¤§ ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤¤Á¡Ë
TEL¡§0557-45-1444¡Ê¾®¼¼»³¥ê¥Ã¥¸¥¦¥ª¡¼¥¯¡ÈMISORA¡É¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á16»þ¡Ê»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¹ÓÅ·»þ¡¢¥ê¥Õ¥ÈÅÀ¸¡»þ
¤³¤ó¤Ê¤ª³Ú¤·¤ß¤â¡ª ¥Ñ¥ï¥¹¥Ý & ¶²Îµ¥¾¡¼¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
»³Äº¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾®¼¼¿À¼Ò¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤ä³¤Æñ¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ä±ÖÉÂ¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¿À¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢¤ê¤Ï¥ê¥Õ¥È¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Êâ¤¤¤Æ²¼»³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï¼¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê½½¿ôÂÎ¤â¤Î¶²Îµ¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¡Ö¶²Îµ¹¾ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç·¿Í·¶ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£
³¤¡ß¶õ¤ÎÀä·Ê¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡Ö¾®¼¼»³¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¯¡ÈMISORA¡É¡×¡£¿·ÎÐ¤ä¥Ä¥Ä¥¸¡¢¹ÈÍÕ¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£°ËÆ¦¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¾®¼¼»³¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¯¡ÈMISORA¡É¡Ê¤³¤à¤í¤ä¤Þ¤ê¤Ã¤¸¤¦¤©¡¼¤¯¤ß¤½¤é¡Ë
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÀîÆà1428
TEL¡§0557-45-1444
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥ê¥Õ¥È±¿¹Ô9»þ30Ê¬¡Á16»þ
ÄêµÙÆü¡§¹ÓÅ·»þ¡¦¥ê¥Õ¥ÈÅÀ¸¡»þ
ÎÁ¶â¡§¥ê¥Õ¥È¾è¼Ö±ýÉüÂç¿Í1000±ß¡¢¾®³ØÀ¸100±ß¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ¡Ë
Text¡§º´Æ£Ì¤Íè¡Ê¥¨¥¤¥¸¥ã¡Ë
Photo¡§ÂçÄÍ¼··Ã
