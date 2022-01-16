¿Íµ¤¤ËÇ¼ÆÀ¡ª¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö·Ü¤½¤Ü¤í¡×¤¬¤ªÆÀ¤ÇÊØÍø¡ª´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô2Áª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¤Îsachi¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ø¤½¤Ü¤í¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡¢¡Ø·Ü¤½¤Ü¤í¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¹â¥³¥¹¥Ñ¡ª¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ø·Ü¤½¤Ü¤í¡Ù

¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¿Íµ¤¤Ê¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ø·Ü¤½¤Ü¤í¡Ù¤Ï¡¢160gÆþ¤ê¤Ç128±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£

¤¢¤é¤Ó¤­¤Î·Ü¤Ò¤­Æù¤Ë¡¢¿Í»²¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢´Å¿É¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤Ç¤¹¡£

¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Ü¤íÊÛÅö¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ½ÐÍè¤Þ¤¹¡£

¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òµÍ¤á¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¡Ø·Ü¤½¤Ü¤í¡Ù¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Ü¤íÊÛÅö¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡ª

È¾ÎÌ¤òßÖ¤êÍñ¤Ë¤·¤¿¤é2¿§ÊÛÅö¡¢è§¤Ç¤Æ¹ï¤ó¤À¸¨¤µ¤ä¤ò²Ã¤¨¤¿¤é3¿§ÊÛÅö¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ªÊÛÅö¤ÎÉý¤â¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ø·Ü¤½¤Ü¤í¡Ù¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤Æ»È¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â½ÐÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª

·Ü¤½¤Ü¤íÆþ¤êÍñ¾Æ¤­¡¦¥ì¥·¥Ô

¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ø·Ü¤½¤Ü¤í¡Ù¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íñ¾Æ¤­¤Ë¤·¤¿¤é¡¢Ì£ÉÕ¤±Í×¤é¤º¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£

ºàÎÁ

Íñ¡Ä3¸Ä
·Ü¤½¤Ü¤í¡Ä60g
¥µ¥é¥ÀÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
Âçº¬¤ª¤í¤·¡ÄÅ¬ÎÌ

ºî¤êÊý

­¡¡¡Íñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡£

­¢¡¡¤è¤¯Ç®¤·¤¿Íñ¾Æ¤­´ï¤ËÇö¤¯¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¤¤ÆÍÏ¤­Íñ¤ò1¡¿3ÎÌÎ®¤·Æþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ë¹­¤²¤¿¤é·Ü¤½¤Ü¤í¤òÈ¾ÎÌ¹­¤²¤Æ»¶¤é¤·Æþ¤ì¡¢Íñ¤ò´¬¼è¤ê¤Þ¤¹¡£

­£¡¡ºÆ¤ÓÍÏ¤­Íñ¤ò1¡¿3ÎÌÎ®¤·Æþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ë¹­¤²¤¿¤é»Ä¤ê¤Î·Ü¤½¤Ü¤í¤ò¹­¤²¤Æ»¶¤é¤·Æþ¤ì¡¢Íñ¤ò´¬¼è¤ê¤Þ¤¹¡£

­¤¡¡»Ä¤ê¤ÎÍÏ¤­Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ë¹­¤²¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ´¬¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¸ü¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤òÅº¤¨¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡£

¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¤½¤Ü¤í¼Ñ¡¦¥ì¥·¥Ô

¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¤½¤Ü¤í¼Ñ¤Ë¤·¤¿¤é¡¢·Ü¤½¤Ü¤í¤Î´Å¿É¤¤¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤¬¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÁÚºÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤«¤Ü¤Á¤ã¡ÄÀµÌ£300g
·Ü¤½¤Ü¤í¡Ä50g
¤À¤·½Á¡Ä200ml

¢¨¤À¤·½Á¤Ï¡¢¿å200ml¡ÜÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤· ¾®¤µ¤¸1ÇÕ¤Ç¤âÂåÍÑ½ÐÍè¤Þ¤¹¡£

ºî¤êÊý

­¡¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢1¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Èé¤Î°ìÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÌ£¤òÀ÷¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£

­¢¡¡Æé¤Ë­¡¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¤À¤·½Á¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ­¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£

­£¡¡·Ü¤½¤Ü¤í¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£

¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ø·Ü¤½¤Ü¤í¡Ù¤ÏÉÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÊÝÂ¸´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¾ï²¹ÊÝÂ¸½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ïÈ÷ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆü¡¹¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ä¤ªÁÚºÚºî¤ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©