マーベル・コミックを原作とし、アクション・エンターテインメントの傑作として知られている映画「スパイダーマン」シリーズ。劇場公開中の『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のキーワードは、“マルチバース”。宇宙は1つではなく、マルチ(複数)あるということ。平行世界(パラレルワールド)。トム・ホランド主演の『スパイダーマン』の世界は、マーベル・シネマティック・ユニバース(MUC)にあり、過去にトビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールドがそれぞれスパイダーマンを演じた映画の世界とは“マルチバース”の関係にあるという設定だ。

『ノー・ウェイ・ホーム』では、ドクター・ストレンジ(ベネディクト・カンバーバッチ)の呪文によって時空が歪み、マルチバースが出現。それぞれのユニバースから過去のヴィランたちを呼び寄せてしまう。『ノー・ウェイ・ホーム』をもっと楽しむために、本記事では過去シリーズを一挙紹介する。

映画「スパイダーマン」シリーズには、トビー・マグワイア主演×サム・ライミ監督『スパイダーマンTM』3部作(2002年、04年、07年)、アンドリュー・ガーフィールド主演×マーク・ウェブ監督『アメイジング・スパイダーマンTM』2作(12年、14年)、トム・ホランド主演×ジョン・ワッツ監督の“ホーム”シリーズ3部作(17年、19年、21年)がある。

いずれも超人的な能力を身につけたピーター・パーカーが、「大いなる力には、大いなる責任が伴う」ことを受け入れながら自分の役割を果たし、成長していく物語だが、シリーズごとに異なるヒーロー像が描かれている。ヒーローの正解も一つじゃない。自分の心に一番響くのは、どのスパイダーマン?

そして、忘れてはならないのが、実写より先にマルチバースを映像化したアニメーション映画『スパイダーマン:スパイダーバース』。続編の製作も発表されている。

■トム・ホランド主演×ジョン・ワッツ監督 MCUのスパイダーマン

ヒーローとして強大な力を持つ一方で、15歳の高校生らしい一面も併せ持つ“等身大ヒーロー"による新たな戦いが始まる。スパイダーマンが、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)に参戦。憧れのアベンジャーズ入りを目指すスパイダーマンが、アイアンマン(ロバート・ダウニー・Jr)やキャプテン・アメリカ(クリス・エヴァンス)、ハッピー・ホーガン(ジョン・ファヴロー)などと共演を果たした。

★『スパイダーマン:ホームカミング』(2017年)

「ヒーローって、最高。」アベンジャーズになる!

ベルリンでのアベンジャーズの戦い(『シビル・ウォー キャプテン・アメリカ』16年)に参加し、大興奮を味わったスパイダーマン=ピーター・パーカー(トム・ホランド)。昼間は普通の高校生としてスクールライフをエンジョイし、放課後は憧れのアイアンマン=トニー・スターク(ロバート・ダウニー・Jr)からもらった特製スーツに身を包み、NYの街を救うべくパトロールの日々。ある日、スタークに恨みを抱く“バルチャー"(マイケル・キートン)が、巨大な翼を装着しNYを危機に陥れる。スタークは親愛なる隣人スパイダーマンになることに集中するよう忠告するが、アベンジャーズの一員になりたくてしかたないピーターはバルチャーに戦いを挑む。

★『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』(2019年)

“鉄の意志"を引き継ぎ、親愛なる隣人から 真のヒーローへ。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』でサノスとの戦いに勝利したものの、アイアンマン(トニー・スターク)を失い、打ちのめされたピーター。スパイダーマンであるということは、責務を必ず果たさなければならないことだと学ぶ。一人前になり、人々に求められているヒーローになる覚悟を決めたピーターの新たな戦いと新たな一歩が描かれる。

夏休みに学校の友人たちとヨーロッパ旅行に出かけたピーター。そこに待っていたのは、元S.H.I.E.L.D.長官であるニック・フューリー(サミュエル・L・ジャクソン)だった。迫りくる新たな脅威を察したニックは、スパイダーマンの力を必要としていたのだ。目の前に立ちはだかる脅威に立ち向かう使命を、ニックは怖気づくスパイダーマンに託す。

ベネチア、ベルリン、ロンドンといったヨーロッパ都市をはじめ、各国を危機に陥れるのは、“火"や“水"など自然の力を操るクリーチャーたち。世界に脅威が迫る中、ミステリオことクウェンテン・ベック(ジェイク・ギレンホール)と出会う。異次元から来たという彼もまた、ピーターと共に敵に立ち向かっていくが…。ミステリオの策略でピーター=スパイダーマンであることが暴かれ、世界中に報じられてしまうと同時に、ミステリオ殺害の濡れ衣を着せられてしまう。

★『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(公開中)

全ての運命が集結する。

世界中にスパイダーマンであることを明かされたピーター・パーカー。ドクター・ストレンジはピーターから頼まれ、人々の記憶からピーターがスパイダーマンだという記憶を消す呪文を唱えるが、その結果、時空が歪み、マルチバースが出現。それぞれのユニバースから過去のヴィランたち――ドック・オク、グリーン・ゴブリン、エレクトロ、サンドマン、リザードを呼び寄せてしまう。

彼らがこのユニバースに同時に存在することだけでも既に危険な状況。ストレンジは、ピーター、恋人のMJ、親友のネッドに協力を求め、彼らを各々のユニバースに戻そうと試みるが、次々とスパイダーマンに襲いかかるヴィランたち。その脅威は、MJ、ネッド、さらにはメイ叔母さんにまで及ぶ。最大の危機にさらされたピーターは、このユニバースを守り、愛する人たちを守るために、究極の選択を迫られる。

■トビー・マグワイア主演×サム・ライミ監督

普通の高校生ピーター・パーカーがクモにかまれて超人能力を獲得、大きな代償を払って“大いなる力”の責任を自覚していく一方で、メリー・ジェーン(MJ)との恋や親友ハリーとの友情に悩み、苦しみ、葛藤するヒーローが描かれた。

★『スパイダーマンTM』(2002年)

世紀のヒーロー、ここに誕生。

幼くして両親を失ったピーター・パーカー(トビー・マグワイア)は、大学進学と同級生のメリー・ジェーン・ワトソン/MJ(キルスティン・ダンスト)への恋に悩む普通の高校3年生。だがある日、遺伝子を組み替えた特殊なクモに偶然噛まれたことから、超人的な能力を身につける。その力を自分だけのために使っていたが、その慢心によってベン伯父さんが犠牲に。能力に伴う責任を自覚したピーターは、人々を助けるために力を使うことを決意する。その矢先、親友ハリー・オズボーン(ジェームズ・フランコ)の父ノーマン・オズボーン(ウィレム・デフォー)がグリーン・ゴブリンに変貌してしまう。

スパーダーマンに2度助けられたMJが、逆さ吊りのスパイダーマンのマスクを口元だけめくりキスする“スパイダーキス”は必見。グリーン・ゴブリンが『ノー・ウェイ・ホーム』に登場する。

★『スパイダーマンTM 2』(2004年)

最強の敵、そして運命との闘い。

グリーン・ゴブリンとの激しい死闘から2年。大学生になったピーターは、アルバイトと授業に追われながら正義のために闘い、多忙な日々を過ごしていた。スパイダーマンであることでMJとの恋や親友ハリーとの友情に悩み苦しみながらも宿命を受け入れるピーター。そんな彼の前に新たな敵ドック・オクが立ちはだかる。彼は天才物理学者Dr.オクタビアス(アルフレッド・モリーナ)が実験中の事故により変身した、AI搭載の触手を持つ。

暴走列車を止めた際、マスクが脱げてしまったピーターに、マスクを拾った幼い少年が「誰にも言わないよ」と声をかけるシーンも伝説。ドック・オクが『ノー・ウェイ・ホーム』に登場する。

★『スパイダーマンTM 3』 (2007年)

自分の中に存在する<悪>に気づいたとき…<悪>と戦い続けられるのか。

スパイダーマンの正体を知った親友ハリー(ジェームズ・フランコ)は、父のかたきを討つためにニュー・ゴブリンとなりピーターに襲いかかる。一方、ピーターはブラック・スパイダーマンとなり、その黒いスーツがもたらす新たなパワーに酔いしれ、怒りを制御することができなくなってしまう。彼に何が起こったのか? 幼い娘のために脱走した死刑囚が物理実権に巻き込まれ、体が砂状になって巨大化したサンドマン(トーマス・ヘイデン・チャーチ)や、ピーターに偽造写真を暴かれたことを逆恨みするカメラマン、エディ・ブロック・ジュニアことヴェノムとも死闘を繰り広げる。サンドマンが『ノー・ウェイ・ホーム』に登場。

■アンドリュー・ガーフィールド主演×マーク・ウェブ監督

平凡な青年であることと、スパイダーマンとしての大いなる責任の間で葛藤するピーターの内面にスポットを当てながら、シリーズ2作を通して両親の過去に向き合い、その死の真相を解き明かしていく。ヒロインはコミックでの初恋の相手グウェン・ステイシー。エマ・ストーンが熱演した。

★『アメイジング・スパイダーマンTM』(2012年)

運命の糸に導かれ、少年はヒーローへ。

ピーター・パーカー(アンドリュー・ガーフィールド)は、ちょっとサエない高校生。正義感は強いが、女子にはモテない。両親は彼が幼いときに謎の失踪をとげ、以来ベンとメイの伯父夫婦に育てられてきた。ある日ピーターは父の消息を探るため、オズコープ社で遺伝子を研究するカート・コナーズ博士(リース・イーヴァンス)を訪ね、実験中の蜘蛛にかまれてしまう。翌日、ピーターの人生は激変する。蜘蛛のように自由自在に動き回れるパワーとスピード、超感覚で危険を感知する“スパイダーセンス"を身につけたのだ。

しかし、ピーターの行動が原因でベン伯父さんは命を落とす。その死に責任を感じ、自分の力を人々のために使うことを決意する。そして、コナーズ博士が、開発中の遺伝子交配薬を自ら注入して昆虫化、リザードとして暴走する。リザードとの戦いで恋人グウェンの父ステイシー警部も帰らぬ人に。警部から娘を戦いに巻き込まないよう遺言を残される。リザードが『ノー・ウェイ・ホーム』に登場。

★『アメイジング・スパイダーマンTM2』(2014年)

彼こそが“希望"。

スパイダーマンとしてニューヨークの平和を守り、ひとりの男性として恋人グウェンとの愛を育む、忙しくも充実した日々を送っていたピーター・パーカー。しかし、彼の旧友で巨大企業オズコープ社の御曹司であるハリー・オズボーンが街に戻ってきたことから、ピーターの生活は少しずつ狂い始める。一方、オズコープ社に勤める電気技師マックス(ジェイミー・フォックス)は、感電事故に巻き込まれたことで、突如電撃を発する超人エレクトロに変貌してしまう! ハリーもグリーン・ゴブリンとなって、ピーターとし烈な戦いを繰り広げることに。平凡な青年であることと、スパイダーマンとしての大いなる責任の間で葛藤してきたピーターに、さらなる試練が襲い掛かる。エレクトロが『ノー・ウェイ・ホーム』に登場。

■アニメーション映画『スパイダーマン:スパイダーバース』

映画「スパイダーマン」シリーズにおいて初の快挙となる第91回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞したほか、第76回ゴールデン・グローブ賞(アニメーション作品賞)を受賞、第46回アニー賞では長編アニメーション賞を含む最多7部門を受賞するなど、各映画賞を席巻した革新的ビジュアルで描かれる、全く新しいスパイダーマン・ムービー。

★『スパイダーマン:スパイダーバース』(2018年)

一人じゃない、仲間がいる。

スパイダーマン、死す――スパイダーマンことピーター・パーカーの突然の訃報により、ニューヨーク市民は悲しみに包まれる。アフリカ系アメリカ人のマイルス・モラレス(CV:シャメイク・ムーア)もその一人。彼こそがピーターの後を継ぐ“新生スパイダーマン"だが、その力を未だに上手くコントロール出来ずにいた。そんなある日、何者かにより時空が歪められる大事故が起こる。その天地を揺るがす激しい衝撃により歪められた時空から集められたのは、ピーター・“B”・パーカー/スパイダーマン(CV:ジェイク・ジョンソン)、グウェン・ステイシー/スパイダー・グウェン(CV:ヘイリー・スタインフェルド)、フィルムノワール宇宙のスパイダーマン・ノワール(CV:ニコラス・ケイジ)、カートゥーン宇宙のブタ型スパイダー・ハム/ピーター・ポーカー(CV:ジョン・ムレイニー)、そして日本製アニメ宇宙のペニー・パーカー(CV:キミコ・グレン)と彼女が操るパワードスーツ。彼らは全く別の次元=ユニバースで活躍するさまざまなスパイダーマンたちだった。

