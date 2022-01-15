タイドラマ『Fish Upon The Sky』が2月1日（火）から、動画配信サービステラサにて見放題最速配信される。

『Fish Upon The Sky』 (C)GMMTV

同作品はドラマ『2gether』原作者による新作で、過去の経験から友達が作れない歯学部生ピーの恋の物語。ピーが大学で一目惚れした相手、総合保健学部のムン・ナーンの隣にはいつも医学部のモークがいる。恋敵としてモークを敵視するピーと、ピーをからかうような 思わせぶりな行動をするモーク。ピーの初々しさや、ピーとモークの奇妙な駆け引き、そしてピーの恋の行方を追う。

『Fish Upon The Sky』 (C)GMMTV

『Fish Upon The Sky』 (c)GMMTV

ピーを演じるプーウィンとモークを演じるポンドは2022年にタイGMMTVで放送予定の『Never Let Me Go』での主演も発表されている今注目の若手俳優。ナーンは『A Tale of Thousand Stars』主演のミックスが務めた。

『He’s Coming To Me ～清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』 (c)GMM TV COMPANY LIMITED, All rights reserved. 提供：アジア・リパブリック13周年

さらに、本日1月15日（土）からは『He’s Coming To Me ～清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』も見放題での配信がスタート。同作は清明節（お墓参りをして祖先を供養する中国の祝日）に出会った幽霊と人間が織りなす切ないラブストーリー。『SOTUS』シリーズ主演などのシントーと、『Bad Buddy Series』主演のオームらが出演している。

『He’s Coming To Me ～清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』 (c)GMM TV COMPANY LIMITED, All rights reserved. 提供：アジア・リパブリック13周年

『He’s Coming To Me ～清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』 (c)GMM TV COMPANY LIMITED, All rights reserved. 提供：アジア・リパブリック13周年