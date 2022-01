タイドラマ『2gether』原作者が贈る青春ラブコメ『Fish upon the Sky』が見放題配信決定！

不動の人気を誇る大人気ドラマ『2gether』原作者による青春ラブコメ『Fish upon the Sky』が動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」にて見放題最速配信が決定した。

全12話となる『Fish upon the Sky』は、過去の経験から友だちが作れない歯学部生ピーの恋の物語。ピーが大学で一目惚れした相手、総合保健学部のムン・ナーンの隣にはいつも医学部のモークがいて...。恋敵としてモークを敵視するピーと、ピーをからかうような思わせぶりな行動をするモーク。ピーの初々しさや、ピーとモークの奇妙な駆け引き、そしてピーの恋の行方は一体...?

ピーを演じるPhuwinとモークを演じるPondは2022年タイ・GMMTVで放送予定の『Never Let Me Go』での主演も発表されている今注目の若手俳優。さらにナーンを演じるのは『A Tale of Thousand Stars』(TELASAで見放題配信中)で主演を務めたMix。豪華俳優陣による本作をお見逃しなく。『Fish upon the Sky』は2月1日(火)0:00より配信開始。

また、本日1月15日(土)より『He's Coming To Me 〜清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』(全8話)が見放題での配信がスタート。

22歳の誕生日に心臓マヒで死んだ青年メット。成仏できずに幽霊となった彼は、墓参りに来る身内もいないまま墓地で孤独に暮らしている。ある年の清明節(お墓参りをして祖先を供養する中国の祝日)、メットの墓の隣にタンという少年がやって来る。タンには幽霊が見えると気づいたメットは...。清明節に出会った幽霊と人間が織りなす切ないラブストーリー。

切ない物語に、主演のSingto(『SOTUS』シリーズ)とOhm(『Bad Buddy Series』)の繊細な演技が相まって、切なさが溢れ心揺さぶられること間違いなしの珠玉の1作だ。

「TELASA(テラサ)」では、『SOTUS S The Series』や『Bad Buddy Series』、『Play2gether』など話題のタイドラマ&バラエティが配信中。



(海外ドラマNAVI)

Photo:

『Fish upon the Sky』©GMMTV/『He’s Coming To Me 〜清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』© GMM TV COMPANY LIMITED, All rights reserved. 提供:アジア・リパブリック13周年