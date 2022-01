裏切りと陰謀がはびこるニューヨークの闇社会を牛耳るイタリア系マフィア、コルレオーネファミリーの台頭と、その一大ファミリーを継承するマイケル・コルレオーネと、その家族がたどる壮大なドラマを描いた映画史に輝く最高傑作『ゴッドファーザー』が、今年、劇場で公開されてから50周年を迎える。

【画像】『ゴッドファーザー』三部作の場面写真

1972年3月24日に全米公開されるや、当時の興行記録を塗り替える大ヒットを記録し、その年のアカデミー賞では11の部門でノミネートされ、作品賞、脚色賞、主演男優賞(マーロン・ブランド)の3部門を受賞。世界中でも大絶賛され、瞬く間に映画史に残る傑作の座を不動のものとした。

続く『ゴッドファーザー PART II』は74年に全米公開され、作品賞を含むアカデミー6部門を受賞(10部門ノミネート)。100年近いアカデミー賞の歴史の中で、シリーズ2作品連続でアカデミー賞作品賞を受賞した唯一の作品。シリーズは、90年に公開された『ゴッドファーザー PART III』と併せて映画史上最高の三部作とも称される。

そんな『ゴッドファーザー』1作目の公開50周年を記念し、2月25日(金)、2月26日(土)、2月27日(日)の3日間限定、それぞれ1日1作品ずつ、東京・TOHOシネマズ日比谷、大阪・TOHOシネマズ梅田で50周年記念上映が決定。

今回の上映にあたっては、伝説的撮影監督ゴードン・ウィリスによる強い陰影と、ノスタルジックな光彩による絵画のような圧倒的な映像美が堪能できる4K上映に加え、『ゴッドファーザー<最終章>:マイケル・コルレオーネの最後』が日本初劇場公開される。フランシス・フォード・コッポラ監督自らの希望で真の『ゴッドファーザー』完結編として、『ゴッドファーザー PART III』に編集を加えたもの。オープニングやエンディングをはじめ、細かい箇所を含めると360近くの変更を加えたというコッポラ監督は、「再編集版は雰囲気もスタイルも描いている内容も旧編集版とは違うので、まったく別物と言える、とても感動的な作品になっていると思います。鑑賞後、全員涙していました」と、新編集版の「最終章」に大きな自信をのぞかせている。

この50周年記念上映のために特別ロゴと予告編が制作された。50周年記念予告では、ファミリーの頂点に君臨するヴィトー・コルレオーネと、宿命に導かれるかのようにファミリーを受け継ぐ息子マイケルを中心に、裏切りと抗争に染まった一大マフィアファミリーの愛と確執の物語がつづられていく。映画史に残るかの有名なテーマ曲、そして登場する名シーンの数々を切り取った貴重な予告編となっている。

