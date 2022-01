映画『ゴッドファーザー』シリーズ1作目の公開50周年を記念し、TOHOシネマズ日 比谷、TOHOシネマズ 梅田にて、2月25日(金)・26日(土)・27日(日)の3日間限定で50周年記念上映が行われることがわかった。

『ゴッドファーザー』50周年記念上映では、2月25日(金)に『ゴッドファーザー』、26日(土)に『ゴッドファーザー PARTⅡ』、2月27日(日)に『ゴッドファーザー<最終章>:マイケル・コルレオーネの最期』をそれぞれ4Kで上映。

日本初の劇場公開となる『ゴッドファーザー<最終章>:マイケル・コルレオーネの最期』では、フランシス・フォード・コッポラ監督自らの希望で、真の『ゴッドファーザー』完結編として、『ゴッドファーザー PARTⅢ』に編集を加えたもの。オープニングやエンディングをはじめ、細かい箇所を含めると360近くの変更が加えられているという。コッポラ監督は、「再編集版は雰囲気もスタイルも描いている内容も旧編集版とは違うので、まったく別物と言える、とても感動的な作品になっていると思います。鑑賞後、全員涙していました」とコメントしている。

あわせて、50周年記念上映のために制作された特別ロゴと予告編が解禁。頂点に君臨するヴィトー・コルレオーネと、宿命に導かれるかのようにファミリーを受け継ぐ息子マイケルを中心に、裏切りと抗争に染まった一大マフィアファミリーの愛と確執の物語がつづられている。

