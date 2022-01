『スター・トレック：ピカード』にスピンオフが誕生！あのキャラたちが主人公に

『新スター・トレック』のジャン・リュック・ピカード艦長のその後を描く『スター・トレック:ピカード』。そのスピンオフとなるオーディオドラマ『Star Trek: Picard: No Man's Land(原題)』の製作が発表され、あのキャラクター2人が主人公になることが明らかとなった。米Comicbook.comが報じている。

『Star Trek: Picard: No Man's Land』は、『スター・トレック:ピカード』シーズン1の最終話「理想郷(後編)」の直後が舞台に。『スター・トレック/ヴォイジャー』でセブン・オブ・ナインを演じ、『ピカード』に同役でゲスト出演したジェリ・ライアンと、ラフィ役でレギュラー出演したミシェル・ハードのW主演となる。

『No Man's Land』で、セブン・オブ・ナインとラフィはラフィの人里離れた隠れ家で休暇を楽しんでいたが、その穏やかな時間は助けを求める叫びによって中断されてしまう。遠方の惑星が避難活動を支援するために、セブンが所属するフェンリス・レンジャーズに協力を求める。セブンとラフィは、不思議な年齢不詳の教授を救うためにタッグを組み、『ピカード』シーズン1最終話で示唆されたセブンとラフィの新発見を掘り下げるストーリーとなるようだ。

ジェリとミシェルの他には、フレッド・タタショア(『スター・トレック:ローワー・デッキ』)、ジョン・カッサー(『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』)、ジャック・カットモア=スコット(『トリック 難事件はオレにお任せ』)がヴォイスキャストに名を連ねている。『No Man's Land』でペンを執るのは、『ピカード』で共同クリエイター・脚本を担うキルステン・バイヤーと、コミックス版でストーリーを手掛けるベテラン・ライターのマイク・ジョンソン。

『スター・トレック:ピカード』はシーズン3へ更新が決定しており、シーズン2は米Paramount+にて2022年2月17日(木)に配信開始。日本ではAmazon Prime Videoにてシーズン1が配信中。(海外ドラマNAVI)

