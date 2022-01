学研ホールディングスは1月12日(水)、日米のオタクが本気で作った単語・フレーズ集『世界が広がる 推し活英語』の予約受付を全国の書店・ネット書店にて開始した。なお、発売は3月10日(木)を予定している。

『世界が広がる 推し活英語』は、「推し」や「沼」、「尊い」などの330語と「待って無理しんどい」や「オタク全員好きなやつ」、「実質無料」などの477フレーズを英語で紹介する書籍。

例えば公式からの供給や、「推し」のあまりの尊さに発せられる「待って無理しんどい」は、英語では“Omg, wait no, I can’t, It’s too much!”とのこと。”I can’t” は、「耐えられない」、”It’s too much!” は「ヤバすぎ」を意味しており、ただ単に英訳するのではなく、実際に英語圏のSNSで使われるような表現を用いていることも特徴だ。

漫画・アニメ、ゲーム、アイドルなどさまざまなジャンルで推し活をしている100名以上にアンケートをとって制作されたということもあり、ジャンルを問わずに使えるオタクなら汎用性の高い単語も多く収録。「〜を布教する」や「聖地巡礼」、「オフ会」といったものから、「祭壇」や「ぬい」といった近年多く見かけるようになった単語についても、例文とともに英語訳が収録されている。

さらに、本書には『魔法少女まどか☆マギカ』の鹿目まどか役などを務める、声優の悠木碧さんによる日本語音声パートが付属。専用のアプリもしくはサイトから再生可能となっている。

価格は税込1500円。3月10日(木)の発売を予定している。

監修は『浪費図鑑』で知られるオタク女子4人組・劇団雌猫が担当!

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 学研プラス(東京・品川/代表取締役社長兼COO:南條達也)は、2022年1月12日(水)に『世界が広がる 推し活英語』の予約受付を全国の書店・ネット書店にて開始しました。■「推し」「沼」「尊い」… これを英語で言いたかった!

動画やSNSで海外のファンのコメントを目にする、コンサートやファンイベントで海外のファンに会う…。

あらゆるコンテンツが国境を越えて共有される今、日本にいながら、推し活で世界中の言葉に触れる機会があります。

本書はその中でも英語にフォーカスし、かわいいイラストとともに、「推し」「沼」「尊い」などの330語と「待って無理しんどい」「オタク全員好きなやつ」「実質無料」などの477フレーズを紹介しています。

海外に推しがいる方はもちろん、推しの魅力を世界に発信したい方、動画やSNSでよく見る英語表現の意味を知りたい方など、いろいろな方に楽しんでもらえる1冊です。

■本書の3大特色

1.英語圏のオタクにちゃんと通じる

実際にSNSや日常会話で使われている表現であるかという点に徹底的にこだわり、複数のネイティブスピーカーの意見を聞きながら作りました。

▲シチュエーション別にフレーズを紹介。国境を越えた「オタクあるある」に共感しながらフレーズを学べる

2.いろいろなジャンルで使える

漫画・アニメ、ゲーム、アイドル… さまざまなジャンルで推し活をしている100人以上のオタクの方々にアンケート。ジャンルを問わず使える表現を集めました。

▲ジャンル共通で使える単語を紹介。単語そのものの意味も掲載されているから、オタク初心者も安心

▲アイドルや俳優など、対象に応じたファンレターの書き方の例も掲載

3.豪華音声ダウンロードつき

無料音声ダウンロードの日本語パートは、オタクから絶大な支持を得る声優の悠木碧さんが担当。あなたの英語学習の励みになるはずです。

▲「魔法少女まどか☆マギカ」の鹿目まどか役などで知られる人気声優・悠木碧さんが音声を読み上げ。専用のアプリもしくはサイトから再生可能

※記事内に掲載したカバーや紙面は変わることがあります。

【商品概要】

『世界が広がる 推し活英語』

定価:1,500円(本体1,364円+税10%)

予約受付開始日:2022年1月12日(水)

発売予定日:2022年3月10日(木)

判型:四六変型判/176ページ

電子版:あり

発行所:株式会社 学研プラス

