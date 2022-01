窪田正孝主演の人気ドラマ「ラジエーションハウス〜放射線科の診断レポート〜」を映画化する『劇場版ラジエーションハウス』(4月29日公開)の新キャストが発表され、山崎育三郎、若月佑美らの出演が明らかになった。あわせて、主題歌はドラマ版から引き続き人気バンド・MAN WITH A MISSION が担当することも発表され、新予告映像やポスタービジュアルも公開された。

横幕智裕(原作)とモリタイシ(漫画)による漫画を基にした「ラジエーションハウス」は、診療放射線技師や放射線科医が患者の命を救っていく姿を描いた医療ドラマ。劇場版では、未知の感染症が襲いかかる離島で甘春杏(本田翼)が孤軍奮闘していることを知った主人公の天才放射線技師・五十嵐唯織(窪田)が、大切な仲間を守るため、そして苦しむ島民を救うためにある決心をすることになる。

窪田や本田のほか、広瀬アリス、山口紗弥加、遠藤憲一、浜野謙太、丸山智己、矢野聖人、鈴木伸之、八嶋智人、高嶋政宏、浅野和之、和久井映見といったおなじみのキャストが劇場版で再集結することがすでに発表されていたが、このたび劇場版の新キャストとして山崎育三郎、若月佑美、高橋克実、原日出子、キムラ緑子が出演することが明らかになった。

山崎と若月が演じるのは、おなかの子の健診のために甘春総合病院へ向かう夫婦の高橋圭介と高橋夏希。高橋は小野寺俊夫の同期である放射線技術会会長・及川貴史にふんし、原は杏の母・甘春弘美役、キムラは杏が離島で出会う島民・野山房子役を務める。

さらに、ドラマのシーズン1&2の主題歌を担当した MAN WITH A MISSION が劇場版でも主題歌を歌うことが発表に。本作のために書き下ろされた主題歌のタイトルは「More Than Words」。作曲を担当した Kamikaze Boy は、「ドラマシリーズニ引キ続キ、『劇場版ラジエーションハウス』ノ主題歌ヲ作ラセテ頂キマシテ、本当ニ嬉シカッタデス! 彼ラノ言葉ヲ交ワサナクトモ通ジ合エル、“想いと想い”トイウツナガリヲコノ『More Than Words』トイウ楽曲ニ込メマシタ」とコメントしている。(編集部・吉田唯)