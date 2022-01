アメリカ・コネチカット州在住で、9カ月の赤ちゃんと、8歳のボストン・テリア、ヘンリーと暮らすジェフ&ケリー・ダウリング夫妻。先日、この家族に起きた出来事が話題に。

深夜、娘が子ども部屋で一人で寝ているときに、何度も押しかけて娘を起こそうと奇妙な行動を始めたボストン・テリアのヘンリー。母親のケリーさんは当時の様子を<グッドモーニング・アメリカ>にこう振り返った。

ヘンリーの度重なる行動に、夫妻は娘の様子を改めて見に行くことに。すると、風邪を引いていた娘が呼吸困難になっているのを発見したそう。

Last night the dog kept breaking into the nursery and waking the baby. She’s been sick, and I was getting so fed up with him. Until she stopped breathing. We spent the night in the hospital. I don’t know what would have happened if he hadn’t woken her. We don’t deserve dogs. pic.twitter.com/PBJCJVflgh