連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』(NHK総合/毎週月曜〜土曜8時ほか)の第11週「1962-1963」(第49回)が1月11日に放送される。

【写真】明日の『カムカムエヴリバディ』場面カット るい(深津絵里)にトランペットの吹き方を教える錠一郎(オダギリジョー)

■第49回あらすじ

るい(深津絵里)は貯めてお金で「On the Sunny Side of the Street」のレコードを買うことに決める。ところが早速聞いてみようと電気屋でプレーヤーを見たところ、値段が高くて手が出せない。そんな様子をみかけた錠一郎(オダギリジョー)は、るいをジャズ喫茶に連れていく。幼い頃に母・安子(上白石萌音)と一緒に聞いたルイ・アームストロングの歌声にるいは…。

連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。