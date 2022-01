株式会社ポケモンは1月8日(土)、ファッションブランド「コンバース」とのコラボアイテムを海外向けに発売した。北米版コンバースのオンラインストアにて販売が開始されている。

The Pokémon collection from @Converse is now available! 💧🔥🍃⚡️