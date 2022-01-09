¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¾Ð¤¤¤È»Ä¹óÉÁ¼Ì¡¡¥¥ã¥¹¥È¤òËÝÏ®¤¹¤ë»°Ã«µÓËÜ¤Î¤Õ¤êÉý
¡¡¾®·ª½Ü¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ëÀ¶¿åÂóºÈ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎËÌ¾òµÁ»þ¤ò¼è¤ê´¬¤¯½ÅÍ×¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é»°Ã«¹¬´î¤ÎµÓËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·ÁªÁÈ¡ª¡×¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ»°Ã«¹¬´î¤¬Âç²Ï¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢³ùÁÒ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸»ÍêÄ«¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ø¤ÓÉð»Î¤ÎÀ¤¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤·¤¿ÆóÂå¼¹¸¢¡¦ËÌ¾òµÁ»þ¡Ê¾®·ª¡Ë¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÉð»Î¤ÎÄºÅÀ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö³ùÁÒÅÂ¡×¤Ï¡¢³ùÁÒËëÉÜ¾·³¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¸»ÍêÄ«¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ËÌ¾ò²È¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë³ùÁÒËëÉÜ¤Î¾¯¡¹Ê£»¨¤ÊÎò»Ë¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°Ã«µÓËÜ¤¬¤½¤ì¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÂæËÜ¤Ï²¿¤²¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡ÈËÌ¾ò¤Ê¤ó¤È¤«¡É¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢±ÇÁü²½¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ËÁ´¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¼êÏÓ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡µÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°Ã«µÓËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤È¤³¤í¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤ÇÈó¾ï¤Ë»Ä¹ó¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ë¡£ÉÔ¾òÍý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¶ì¤·¤à¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµó¤²¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£¡Ö¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌÌ¤«¤é¤Î¿¶¤êÉý¤¬Âç¤¤¯¡¢ÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð±é¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÌò¼Ô¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹©É×¤ò¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÀôÍÎ¤¬±é¤¸¤ë¸»ÍêÄ«Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÂçÀô¤µ¤ó¤È°ã¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÍêÄ«¤Ï¸»»á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎ¨¤¤¤Æ³ùÁÒËëÉÜ¤ò³«¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÅ¨¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ê¿²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤è¤½¼Ô°·¤¤¤â¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤éµ®Â²½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉð»Î¤ò½¾¤¨¤Æ¤¤¤¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÊ¿²È¤òÌÇ¤Ü¤·ÆüËÜ¤òÊ¿Äê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà¤Î°ìÈÖ¤ÎÅ¨¤ÏÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö±é¤¸¤ëÂçÀô¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ±É»Ò¤¬±é¤¸¤ëËÌ¾òÀ¯»Ò¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤À¡£¡ÖËÌ¾òÀ¯»Ò¤Ï¡¢µÁ»þ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢¼ã¤¤»þ¤ÏÎò»Ë¤ÎÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËëÉÜÀ®Î©°Ê¸å¡¢¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸æ²È¿Í¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁêÅö¤ÊÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï°¥¤·¤¤¤³¤È¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÈá·à¤ò¤¤¤«¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥É¥é¥Þ¡£¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¶¯¤µ¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±éµ»¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡ÂçÀô¤È¾®ÃÓ¤Ï¡¢»°Ã«¹¬´îºî¡¦±é½Ð¤Î2017Ç¯¤ÎÉñÂæ¡Ö»Ò¶¡¤Î»ö¾ð¡×¤ä±Ç²è¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¡Á±³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¿ÍÀ¸´î·à¡Á¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ê¤ÉÅÙ¡¹¶¦±é¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®·ª¡¢ÂçÀô¡¢¾®ÃÓ¤Î¤Û¤«¿·³À·ë°á¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢¸ì¤ê¤ËÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¶¿å¤Ï¡Ö1Ç¯´ÖÂ³¤¯¤·¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤òÉÁ¤¯¡£ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ì¾¼¯¾Í»Ë¡Ë