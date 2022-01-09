



Bloombergのマーク・ガーマン記者が、AirPods Max（第2世代）に関する予想を伝えました。

外部接続端子をUSB-Cに変更か

ガーマン記者がMacRumorsのYouTubeチャンネルで、2022年に登場するAppleの新製品関する予想を伝えました。



動画の中でガーマン記者は、AirPods Max（第2世代）に関して言及しています。



同期者によれば、AirPods Max（第2世代）は新色を追加し、外部接続端子をLightningからUSB-Cに変更するとのことです。







AirPods Max（第2世代）の発売時期は、AirPods Max発売後2年となる、2022年12月15日頃が考えられると、iPhone in Canadaが記しています。



9to5MacはAirPods Max（第2世代）に関し、本体は分解可能になり、新色としてスターライト、パープル、ピンクが追加され、外部接続端子はUSB-Cに変更して充電速度が速くなり、MagSafe充電にも対応するとしたコンセプト画像を掲載していました。









2022年中の発表が期待できる新製品

今回のMacRumorsの動画では、AirPods Max（第2世代）の他にも、2022年中に発表が予想される新製品として、新型MacBook Air、13インチMacBook Proのリフレッシュモデル、27インチiMac後継モデル、新型Mac mini、Appleシリコン搭載Mac Pro、新型iPad Pro、Apple Watchエクストリームスポーツモデル、iPhone SE（第3世代）、iPhone14シリーズ、拡張現実（AR）/仮想現実（VR）ヘッドセット、AirPods Pro（第2世代）が取り上げられています。



これらに関する予想は、既に伝えられている情報と同じです。





Source:MacRumors/YouTube, 9to5Mac via iPhone in Canada

(FT729)