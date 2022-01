東京を拠点に活動するゲーム産業コンサルティング企業・Kantan Gamesのセルカン・トトCEOが、人気レースゲームシリーズであるマリオカートの新作となる「マリオカート9」(仮称)の開発に任天堂が取り組んでいると独自に入手した情報をベースに予測しています。

任天堂の家庭用ゲーム機兼携帯ゲーム機でもあるNintendo Switchは、2017年3月に発売されて以来、累計販売台数が9200万台を超える大ヒットを記録しています。Nintendo Switch向けに登場したマリオカートシリーズの最新作である「マリオカート8 デラックス」は2021年9月末時点で累計販売本数が3874万本を突破しており、「あつまれ どうぶつの森」や「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」以上の販売本数を記録しています。

マリオカート8 デラックスは任天堂が2021年11月に公開した2022年3月期第2四半期(2021年7〜9月)における販売本数が334万本を記録しており、記事作成時点でも好調な販売を続けていることが明らかになっています。

そもそもマリオカート8 デラックスはWii U版マリオカート8のNintendo Switch向け移植版であるため、Nintendo Switch向けに完全新作のマリオカートが登場するのか否かについてはファンの間でも意見が分かれていました。

そんな中、ゲーム業界でコンサルタントとして働くトト氏が、任天堂がマリオカート9(仮称)を開発中であり、2022年に同タイトルを発表すると予測しています。トト氏によるとマリオカート9には新要素が加えられているとのことですが、その詳細は不明です。

なお、「マリオカート ダブルダッシュ!!」では2人乗りカートでのタッグプレイ、「マリオカート Wii」ではWiiハンドルでのモーションコントロール操作、「マリオカート7」ではカートでの滑空、マリオカート8では反重力エリアといった新要素が登場しており、一部の新要素は最新タイトルでも採用されています。