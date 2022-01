リーカーのShrimpApplePro氏(@VNchocoTaco)が、iPhone14シリーズに関する予想をTwitterに投稿しました。

Apple Watch Series 7のデザインに関する予想を的中させたShrimpApplePro氏(@VNchocoTaco)によれば、iPhone14シリーズには、Touch IDを搭載したモデルが用意されることはないようです。



• iPhone 14 Pro - 14 Pro Max

Pill shaped cutout, like the S10 pill.

From what I was told, only part of FaceID is under the display.

Same Ceramic Shield. No TouchID.

— ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) January 8, 2022