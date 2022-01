映画史上最も愛されているシリーズである「ハリー・ポッター」シリーズに出演した、ダニエル・ラドクリフ(ハリー・ポッター役)、ルパート・グリント(ロン・ウィーズリー役)、エマ・ワトソン(ハーマイオニー・グレンジャー役)らが、シリーズ終了後初の再会を果たした特別番組『ハリー・ポッター20周年記念:リターン・トゥ・ホグワーツ』(日本語字幕版)が、動画配信サービス「U-NEXT」にて8日午前0時より日本初、見放題にて独占配信される。

【動画】『リターン・トゥ・ホグワーツ』予告編

シリーズ1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開から20周年を祝し、新たなインタビューやキャストの対談、製作陣による考察、原作者のJ・K・ローリングによるコメントなどを通して、今まで明かされることのなかったシリーズ制作の舞台裏に迫る充実した内容で、『ハリー・ポッター』をめぐる魔法のような旅にファンをいざなう。

ヘレナ・ボナム=カーター、ロビー・コルトレーン、レイフ・ファインズ、ジェイソン・アイザックス、ゲイリー・オールドマン、トム・フェルトン、オリバー・フェルプス、マーク・ウィリアムズ、ボニー・ライト、アルフレッド・イーノック、イアン・ハート、トビー・ジョーンズ、マシュー・ルイス、イヴァナ・リンチ、プロデューサーのデヴィッド・ハイマン、そして、監督のクリス・コロンバス、アルフォンソ・キュアロン、マイク・ニューウェル、デヴィッド・イェーツら、シリーズのキャスト・スタッフも大集結。

同番組は、ワーナー・ブラザース アンスクリプテッド・テレビジョンとワーナー・ホライズン共同製作で、英ロンドンにある「スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ ハリー・ポッター」にて撮影。ケイシー・パターソン・エンターテインメントのケイシー・パターソン(『A West Wing Special to Benefit When We All Vote』)とパルス・フィルムズ(『ビースティ・ボーイズ・ストーリー』)が製作総指揮を務めた。

U-NEXTでは、映画『ハリー・ポッター』全8作品、また同じ魔法ワールドを舞台にした『ファンタスティック・ビースト』2作品も配信中。

(C)2022 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max(TM) is used under license.