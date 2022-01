ポケモンセンターは1月8日(土)、「成長」をテーマにコリンク・ルクシオ・レントラーをモチーフにしたグッズ「MY RENTORAR’S STORY」シリーズを発売する。

『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』に登場する3匹にフォーカスした本シリーズは、コリンク・ルクシオ・レントラーのカラーである水色とチャコールグレー、黄色の組み合わせがキュートなアイテムが並ぶ。

「スタンド付きアクリルチャームコレクション MY RENTORAR’S STORY」は、アクリルスタンドにもアクリルチャームにもなるアイテム。躍動感溢れる姿が魅力的だ。イラストは全5種で、ランダムでの販売となる。

サコッシュ、Tシャツ、パーカー、ウィンドジャケットの4つのアパレルアイテムは、スポーツブランド「FILA」とのコラボアイテム。3色のカラーリングに、大胆にプリントされたコリンクたちがキュート。爽やかな色合いのウィンドジャケットは、中に着るアイテムを変えれば春先まで長く使えそうだ。

内側にスマートフォンを貼り付けることで、機種関係なく使用できる「マルチスマホカバー MY RENTORAR’S STORY」もラインナップ。コリンクの首をくわえて運ぶレントラーが愛らしいだけでなく、中にはカードを入れるポケットもついており機能性もバッチリ。

「LEDライト コリンク」は、おすわりしている姿をそのままLEDライトにした、「せんこうポケモン」のコリンクらしいアイテム。高さは約16.5cmと大きすぎないサイズ感は、デスクの上や枕元においておくのにちょうどよいサイズだ。

画像はポケモンだいすきクラブ「テーマは「成長」! コリンク・ルクシオ・レントラーたちの冒険が描かれた、オシャレなグッズが登場!【1/8(土)発売予定】」より

全ラインナップと価格は以下のとおり。

・ぬいぐるみ MY RENTORAR’S STORY コリンク 税込3740円

・ぬいぐるみ MY RENTORAR’S STORY ルクシオ 税込3960円

・ぬいぐるみ MY RENTORAR’S STORY レントラー 税込4180円

・マスコット 各税込1210円

・アクリルチャームコレクション 税込660円

・メタルキーホルダー 税込770円

・FILA サコッシュ 税込5940円

・FILA Tシャツ MY RENTORAR’S STORY (M/L) 税込5500円

・FILA パーカー MY RENTORAR’S STORY (M/L) 税込1万3200円

・FILA ウィンドジャケット MY RENTORAR’S STORY (M/L) 税込1万8700円

・ミドルソックス MY RENTORAR’S STORY (23-25cm:水色/25-27cm:チャコールグレー) 税込440円

・ピアス MY RENTORAR’S STORY 税込1540円

・イヤリング MY RENTORAR’S STORY 税込1540円

・マルチスマホカバー MY RENTORAR’S STORY 税込3300円

・ソフトケース for AirPods Pro MY RENTORAR’S STORY 税込2728円

・マルチポーチ MY RENTORAR’S STORY 税込2200円

・巾着セット MY RENTORAR’S STORY 税込1430円

・ラバーコードホルダー3個セット MY RENTORAR’S STORY 税込1540円

・LEDライト コリンク 税込4400円

・A4クリアファイル MY RENTORAR’S STORY 税込275円

・B6リングノート MY RENTORAR’S STORY 税込715円

・ペンセット MY RENTORAR’S STORY 税込1210円

・ふせんセット MY RENTORAR’S STORY 税込770円

・ステッカー6枚セット MY RENTORAR’S STORY 税込770円

※製造上の都合により2月11日(金・祝)に発売延期

・ブランケット MY RENTORAR’S STORY 税込3300円

・マグカップ MY RENTORAR’S STORY 税込1540円