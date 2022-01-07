¾¾ËÜ½á¼ç±é¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥Á¥«¥é¡×¤Ç¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡ßÍ·ÀîÏÂÉ§¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¡ª
¡¡¾¾ËÜ½á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥Á¥«¥é¡×¡Ê1·î20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÌÚÍË¤è¤ë9»þ¡ÁÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾¾Åè¤Ï¡¢¡ÖGTO¡×¡ÖËâ½÷¤Î¾ò·ï¡×¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡×¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Í·ÀîÏÂÉ§¤ÈÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤È¿Í´Ö°¦¤À¤±¤Ï¿Í°ìÇÜ¡¢¤À¤±¤É²¿¤ò¤·¤Æ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÇÈ¾¿ÍÁ°¤ÊÃË¡¦Ãæ±Û¥Á¥«¥é¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à½»¿Í¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¤·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¾å¸ÍºÌ¡¢¾®ß·À¬±Ù¡¢±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡¢¥½¥Ë¥ó¡¢À¶¿å¿ÒÌé¡¢ÀõÌîÏÂÇ·¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¾¾Åè¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ±Û°ì²È¤Î¤ªÎÙ¡¦404¹æ¼¼¤Ë½»¤àÆ»ÈøÍê»Ò¡Ê¤ß¤Á¤ª¡¦¤è¤ê¤³¡Ë¡£°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¥«¥é¤Ë¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤¯À¤ÏÃ¹¥¤¤Ê½÷À¤À¤¬¡¢Àê¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¾ï¤Ëº£Æü¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÉþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¡£Á´¿È¤¤¤Ä¤â¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤Ç¥Á¥«¥é¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ëÈà½÷¤â¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥Á¥«¥éÌò¤Î¾¾ËÜ¤È¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï3²óÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¾¾Åè¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ð¤ÈÄï¡¢ÃµÄå¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¿·¿ÍÃµÄå¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¾¾Åè¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢Í·Àî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸ÄÀ¤Î¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ»ÈøÍê»Ò¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ËÌò¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿µÕ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Æü¡¹»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÈ±¤ËÇÉ¼ê¤Ê¿§Ì£¤ÎÉþÁõ¡¢¸ÀÆ°¤Ê¤É¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Ê¤¤¹¤è¤¦¤ÊÆæÂ¿¤ÎÙ¿ÍÌò¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â´ÆÆÄ¤«¤é¡È°Õ³°À¡É¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç³§¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È°Õ³°À¡É¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤«¤ì¤¿Í·ÀîÏÂÉ§¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥Õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂçÀÚ¤ËÃúÇ«¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë