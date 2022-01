若杉公徳のギャグ漫画を伊藤英明主演で実写映画化する『KAPPEI カッペイ』(3月18日公開)の主題歌が、西川貴教 featuring ももいろクローバーZの「鉄血†Gravity」に決定した。西川が「映画の突き抜けた世界観を一緒に表現できるのは彼女たちしかいない!」とももクロにオファーしたことからコラボが実現し、本作のために書き下ろされた新曲を共に歌唱する。

本作は、ノストラダムスの大予言を信じ、世界滅亡を阻止すべく厳しい修行を続けるも活躍の場を与えられなかった戦士たちが現代の東京で遅すぎる青春を謳歌する物語。最強の戦士でありながら平和な東京で初めて知る感情に翻弄されるピュアな主人公・勝平に、『22年目の告白−私が殺人犯です−』以来5年ぶりの映画主演となる伊藤がふんするほか、上白石萌歌、西畑大吾(なにわ男子)、大貫勇輔、山本耕史、小澤征悦、古田新太、浅川梨奈、倉悠貴、岡崎体育、橋本じゅん、森永悠希、鈴木福、かなで(3時のヒロイン)、関口メンディーらの出演が決定している。

西川とももクロはかねてから親交が深く、西川は「イベントなどで何度もご一緒させていただいていて気心知れた仲間という感じなんですが、こういう形で一緒に楽曲を作り上げていくというのは今回が初めてなのでとても新鮮でした」とコラボを振り返っている。対するももクロは、「『鉄血†Gravity』は、西川節が満載だったなと感じました。騒がしいやつらがいたらと思われたわりにはすごくクールで、今までに歌ったことないような楽曲でした。私たちがレコーディングするときにはもう西川さんのお声が入っていて、兄さんについていくのみ、かつ楽曲を壊さないようにと、私たちも精一杯クールにカッコつけて歌わせていただきました」とコメントしている。

主題歌「鉄血†Gravity」が使用された新予告には、素肌にデニム&短パンという出で立ちで大都会で浮きまくっている勝平を中心に、大貫、山本、小澤らが演じる強烈なビジュアルの戦士たちが続々登場。女子大生・山瀬ハル(上白石)への恋に身を焦がす勝平の姿や、勝平に振り回される気弱な大学生・啓太(西畑)も見られる。ナレーションを、特報に引き続き「名探偵コナン」の工藤新一/怪盗キッド、「犬夜叉」の犬夜叉などで知られる声優・山口勝平が担当している。

主題歌を担当する西川貴教&ももいろクローバーZ、キャストの伊藤英明、上白石萌歌、平野隆監督のコメントは下記の通り。(編集部・石井百合子)

西川貴教

このたび「映画 KAPPEI カッペイ」の主題歌を担当させていただくことになりました、西川貴教です。まず、オファーをいただけて大変光栄です。今回是非コラボで、という依頼をいただいて「KAPPEI」の雰囲気や良さを一緒に引き上げられる相手、この突き抜けた世界観を一緒に表現できるとしたら彼女たちしかいないということで、ももいろクローバーZ の 4 人にオファーをさせていただきました。イベントなどで何度もご一緒させていただいていて気心知れた仲間という感じなんですが、こういう形で一緒に楽曲を作り上げていくというのは今回が初めてなのでとても新鮮でした。「鉄血†Gravity」はこれまで西川貴教の楽曲の中で一番のヘヴィメタル色が出ていて、本当に最近のJ-POP・JROCK ではないぐらいの暑苦しさがいい感じで「KAPPEI」の世界観を表現できていると思いますので、映画と合わせて是非「鉄血†Gravity」も楽しんで聴いていただけたら嬉しいです!

ももいろクローバーZ

映画『KAPPEI カッペイ』の主題歌「鉄血†Gravity」歌唱に参加させていただきありがとうございます。楽曲を一緒に歌うにあたって騒がしいやつらがいた方がいいんじゃないかということで、西川さんの頭の中に一番に浮かんだのが私たちだったと聞きました。笑。西川さんから直々のオファーをいただけてすごく嬉しかったです! 今までフェスなどでご一緒することは多かったけど、こういう形でご一緒させていただくのは初めてでやっと同じ作品に携わることができて嬉しく思います! 「鉄血†Gravity」は、西川節が満載だったなと感じました。騒がしいやつらがいたらと思われたわりにはすごくクールで、今までに歌ったことないような楽曲でした。私たちがレコーディングするときにはもう西川さんのお声が入っていて、兄さんについていくのみ、かつ楽曲を壊さないようにと、私たちも精一杯クールにカッコつけて歌わせていただきました。是非映画と合わせて「鉄血†Gravity」も聴いていただけると嬉しいです! 映画も楽しみにしています!!

伊藤英明(主人公・勝平役)

こんな映画の主題歌を歌ってくれるのは誰になるんだろうと思っていたところ、西川さんだと聞いてすごく腑に落ちたと言いますか・・・この作品の個性と、西川さんの歌声やメディアで拝見する生き様がぴったりだなと感じました。

なんだったら勝平役も自分より西川さんが良かったんじゃないか、と思う程です。笑 ももいろクローバーZ のみなさんも暑苦しい我々に花を添えて頂いてありがとうございます。映画もこの曲の熱さに負けず劣らず、暑苦しさ全開の非日常な世界観になっていますので、まだまだ窮屈な日々が続いていますが、しばしの時間現実逃避を楽しんでもらいたいと思っています!

上白石萌歌(山瀬ハル役)

「鉄血†Gravity」最初の 1 音目から、あまりの熱気に吹き飛ばされそうになりました!(笑)西川貴教さんの滾るようなエネルギーと、ももいろクローバーZ さんのラブリーさとひたむきさ。この上なく最強な化学反応です!! この作品の魅力を何倍にも増幅させてくれる曲だなと感じました。エンドロールでこの曲を大音量で浴びたら、誰もが戦士になれるはずです! 素敵な曲をありがとうございます!

平野隆監督

西川様、いろいろと注文が多く申し訳ありませんでした。しかし結果として、ビックリするくらい素晴らしい楽曲に仕上げて頂き、罪の意識が薄れました笑。西川さんに本作で役者として出演依頼をしようと考えていましたが、しなくて良かったです。していたらこの楽曲は生まれなかったかもしれませんから。この曲はまさに今の人達の心をえぐる OLD &NEW ロックだと思います。特にサビは、勝平と終末の戦士達の切ない心の響きを見事に表してくれました。曲を聴きながら、僕には西川さんとロバート・プラントの姿がダブって見えていました。そしてももクロさん! とてもキュートで力強く、上白石萌歌さん演じるハルが勝平に向き合っているカオスを感じさせてくれました。年越しはもちろん「ももいろ歌合戦」で締めくくり、勝平&ハル VS 西川&ももクロ、の初夢を見ました。良い年になりそうです。