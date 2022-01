2022年1月19日(水)までPlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、カプコンDL版タイトルのセールを開催中だ。

20周年を迎えた「デビル メイ クライ」シリーズからは、次世代機ならではのパワーアップを遂げたPS5「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」や、「デビル メイ クライ 5」とDLC「プレイヤーバージル」がセットになったPS4「デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック」が対象に。

Nintendo Switch版「デビル メイ クライ」シリーズ3作品もセール中だ。



ほか、個性的なキャラクターと攻略の自由度の高さ、歯ごたえのある絶妙なバランスが人気の「ロックマン」シリーズや、オープンワールドでの大冒険とハイファンタジーの世界が楽しめる「ドラゴンズドグマ:ダークアリズン」なども。ニンテンドー3DSタイトルについては、ワンコイン(税込500円)となっている。

気になっていたタイトルを、この機会にぜひプレイしよう。



【セール情報】

「CAPCOM HOLIDAY SALE -JANUARY-」

期間:2022年1月19日(水)23:59まで

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale07-gT81o/ja/

対象機種:PS5/PS4/Switch/3DS

セール対象タイトル(一部紹介)



【PS Store】

■PS5「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」ゲーム本編

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:3,742円(税込)



■PS4「デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック」ゲーム本編

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【30%OFF!!】:2,793円(税込)

※「デビル メイ クライ 5」(ゲーム本編)とダウンロードコンテンツ「プレイヤーバージル」がセットになった商品。



■PS4「ロックマンX アニバーサリー コレクション」ゲーム本編

通常価格:3,362円(税込)

セール価格【56%OFF!!】:1,479円(税込)



■PS4「ドラゴンズドグマ:ダークアリズン」ゲーム本編

通常価格:4,063円(税込)

セール価格【51%OFF!!】:1,990円(税込)



PS Storeセールページ: https://store.playstation.com/view/a1fabf70-7dcf-11ea-acb6-06293b18fe04/5d1c0776-51ae-11ec-814a-b203dbb7be10





【ニンテンドーeショップ】

■Nintendo Switch「デビル メイ クライ」ゲーム本編

通常価格:2,027円(税込)

セール価格【51%OFF!!】:990円(税込)



ほか「デビル メイ クライ2」「デビル メイ クライ 3 スペシャル エディション」もセール対象となっている。



■ニンテンドー3DS「バイオハザード リベレーションズ」ゲーム本編

通常価格:2,037円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:500円(税込)ワンコイン!



■Nintendo Switch「ロックマンX アニバーサリー コレクション」ゲーム本編

通常価格:3,362円(税込)

セール価格【55%OFF!!】:1,490円(税込)

Switchセールページ: https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html3DSセールページ: https://www.nintendo.co.jp/software/campaign/index.html?cphard=3ds



※ダウンロード版「デビル メイ クライ 5」「デビル メイ クライ 5 デラックスエディション」(単品)の販売は終了している。

※商品によって対象ハードが異なる。

※セール期間は予告なく変更になる場合がある。



