英語と日本語では主語の役割が大きく違います(写真:CORA/PIXTA)

英語は「構造的な言語」(a structured language)だといわれます。英語の構造性は日本語と比べてみると、それがひときわ鮮明になります。まず、誰でも知っている「主語+動詞」の構造、これが徹底していること。そしてその主語の役割が、日本語と英語では大きく違うことです。

日本語では主語は省略されることが多く、どんな言葉でも主語にできるわけではない、という事実があります。一方英語は、必ず主語があり、しかも何でも主語にすることができます。ですから私たちとしては、英語を考えるときはいつも、特に主語を意識することが必要です。

「源氏物語」の有名な冒頭の部分に、こんな文があります。

「朝夕の宮仕につけても、人の心をのみ動かし、恨みを負ふつもりにやありけん、いとあつしくなりゆき、もの心細げに里がちなるを、いよいよあかずあはれなるものに思ほして、人のそしりをもえ憚らせたまはず、世の例にもなりぬべき御もてなしなり。」(桐壺)

これは1センテンスですが、主語が一切ありません。しかしよく読むと、細かい言葉の意味はさておいても、「いよいよあかずあはれなるものに思ほして」から主語が変わることがわかります。「谷崎源氏」として知られている谷崎潤一郎の現代語訳はこうなっています。

「そんなことから、朝夕の宮仕えにつけても、朋輩方の感情を一途に害したり、恨みを買ったりしましたのが積り積ったせいでしょうか、ひどく病身になって行って、何となく心細そうに、ともすると里へ退って暮すようになりましたが、帝はいよいよたまらなくいとしいものに思し召して、人の非難をもお構いにならず、世の語り草にもなりそうな扱いをなさいます。」(『新々訳源氏物語』巻1、中央公論社、1965、15版、3ページ)

これは原文の区切り方に忠実に訳されています。前半の主語は依然ありませんが、後半に入るところで「帝(みかど)は」と、主語が説明として加えられています。前半の主語は、もちろん別人で帝が寵愛する女御というわけです。

さらに、「源氏物語」の古典的英訳Arthur WaleyのThe Tale of Genjiを見ると、この部分の訳は次のようになっています。前半の主語sheと後半の主語the Emperorがしっかり現れています。そればかりでなく、出だしの部分、「宮仕え」を主語として独立させています。

Thus her position at Court, preponderant though it was, exposed her to constant jealousy and ill will; and soon, worn out with petty vexations, she fell into a decline, growing very melancholy and retiring frequently to her home. But the Emperor, so far from wearying of her now that she was no longer well or gay, grew every day more tender, and paid not the smallest heed to those who reproved him, till his conduct became the talk of all the land……(The Tale of Genji, vol.1, The Charles E, Tuttle Company, Inc., 1973, 4th printing, p.7.)