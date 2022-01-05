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Thus her position at Court, preponderant though it was, exposed her to constant jealousy and ill will; and soon, worn out with petty vexations, she fell into a decline, growing very melancholy and retiring frequently to her home. But the Emperor, so far from wearying of her now that she was no longer well or gay, grew every day more tender, and paid not the smallest heed to those who reproved him, till his conduct became the talk of all the land¡Ä¡Ä¡ÊThe Tale of Genji, vol.1, The Charles E, Tuttle Company, Inc., 1973, 4th printing, p.7.¡Ë
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