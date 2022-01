【まとめ】2022年に終了するTVシリーズ

始まりがあれば、終わりもある―。お気に入りの番組に別れを告げるのは、寂しいもの。2022年は『THIS IS US/ディス・イズ・アス』や『キリング・イヴ/Killing Eve』など受賞歴のある人気シリーズが終了する。

1.『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

ピアソン家の物語が幕を閉じる。クリエイターのダン・フォーゲルマンは「ケイトについてや、あの人が誰と一緒になるのか、どう物語が完結するのか...といった全ての疑問に答えるために、私たちは慎重に計画した。だから、その答えが気に入ろうとそうでなかろうと、常に計画していた通りに実行するよ。その答えに自信があるし、ファイナルシーズンが楽しみだ」と述べており、当初の予定通りシーズン6で終了する。





2.『ブラッキッシュ』

ジョンソン家を通し、実際に起きている出来事を描き、2014年の放送開始以来、エミー賞常連の人気シリーズ。二つのスピンオフ作品を生み出したコメディシリーズもシーズン8で終了となる。





3.『キリング・イヴ/Killing Eve』

冷酷な暗殺者と優秀な捜査官とのスリリングな攻防をスタイリッシュかつユーモラスに描き、エミー賞やゴールデン・グローブ賞を受賞し高い評価を受けているノンストップサスペンスが最終章を迎える。先月公開されたファイナルシーズンのティザー映像では、「私たちのような人々は、幸せな生活を送ることはできない」と意味深なナレーションがのせられていた。果たして、サンドラ・オー扮するイヴとジョディ・カマーが演じるヴィラネルに待ち受けるものとは...。全8話で構成されるファイナルとなるシーズン4は、2月27日(日)よりBBC Americaで放送開始となる。





4.『ダーク・マテリアルズ』

フィリップ・プルマンによる世界的なベストセラー小説「ライラの冒険」シリーズを米HBOと英BBCがドラマ化した冒険ファンタジードラマ。シーズン1は第1部「黄金の羅針盤」を中心に描かれ、シーズン2は第2部「神秘の短剣」が下敷きに。そして、ファイナルとなるシーズン3では第3部「琥珀の望遠鏡」が映像化されることからシーズン3で終了することは当初の予定通りだろう。最終章には『LOST』でミスター・エコーを演じたアドウェール・アキノエ=アグバエが出演する。





5.『ピーキー・ブラインダーズ』

20世紀初頭のイギリスを舞台に、実在したギャング団"ピーキー・ブラインダーズ"を率いるトミー・シェルビー(キリアン・マーフィ)が暗黒街の頂点を目指す姿が描かれる同作。クリエーターのスティーブン・ナイトはシリーズの終了が発表された際、「TVシリーズが終わりを迎える一方で、物語は別の形で続きます」と語っており、何らかの形で物語は続くようだ。





6.『ディスカバリー・オブ・ウィッチズ』

魔女の末裔だという事実を受け入れられない歴史学者ダイアナ(テリーサ『きみがくれた物語』)が、1冊の魔術書を開いてしまったことから、天才的な頭脳を持つヴァンパイアのマシュー(マシュー・グード『グッド・ワイフ』)と出会い、種族を超えた禁断の恋に落ちていく恋愛ホラー・ファンタジードラマ。シーズン3で幕を閉じるが、アガサ・ウィルソンを演じるターニャ・ムーディが、デボラ・ハークネスの原作とは違ってドラマ版では完全に描ききれていないため、彼をフォーカスしたスピンオフの可能性はあると答えていたが果たして...。





7.『After Life/アフター・ライフ』

架空の田舎町タンベリーを舞台に、妻を亡くし人生が様変わりしてしまった、新聞記者トニーを描くコメディドラマ。『The Office』や『デレク』でクリエイターを務めたリッキー・ジャーヴェイスが監督・脚本・主演を務めるNetflixオリジナルドラマは、1月14日(金)に配信されるシーズン3で幕を閉じる。





8.『ベター・シングス』

『カリフォルニケーション』のパメラ・アドロンが主演・製作総指揮・脚本・監督を務めるコメディドラマ。サム・フォックス(パメラ・アドロン)はシングルマザーであるというプレッシャーを感じながらも、マックス(マイキー・マディソン)、フランキー(ハンナ・アリグッド)、デューク(オリビア・エドワード)という3人の娘を育てている。だが、俳優としてのキャリアも維持しながらは大変だった。2022年、ファイナルとなるシーズン5が米FXで放送予定。ディズニープラスでシーズン1から4まで配信中。





9.『ブルックリン・ナイン-ナイン』

ニューヨークの警察署を舞台に、一癖も二癖もある刑事たちが事件に挑む人気コメディドラマ。当初は米FOXで放送されていたが、シーズン5で打ち切られるも米NBCに救済されてシーズン6へ更新。安定した視聴率を維持し、更新されたシーズン8をもってファイナルを迎えることとなった。





10.『くたばれケビン!』

マルチカメラを使った明るいシットコムバージョンのストーリーに突然シングルカメラを使ったダークなシーンが織り交ぜられ、理想と現実の生活が交互に映し出される、他とはまた違ったコメディドラマ。同作は昨年8月にシーズン2への更新が発表されていたが、12月に同シーズンで終了することが明らかとなった。





11.『ザ・スプリット 離婚弁護士』

世界でも離婚率の高いロンドンを舞台に、イギリスの離婚弁護士の活躍を1話完結型で描く大人の恋愛ドラマ。『SHERLOCK/シャーロック』でアイリーン・アドラーを演じたララ・パルヴァーが、ファイナルとなるシーズン3に出演する。

(海外ドラマNAVI)

