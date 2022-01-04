¡ÚÆÃ½¸¡Û¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÁ´ÊÔIMAX²è³Ñ¡ª¡¡¡Ø¥¹¥Ï゚¥¤¥¿゙¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤òIMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡¼¡¼
ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡ÖIMAX¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡ÖIMAX¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¡ÈÉáÄÌ¤Ë´Ñ¤ë¡É¤Î¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡Ä¡£¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±Ç²è¤òIMAX¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦ÍýÍ³¤ò3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
︎¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬IMAX¡ª
¿·¤·¤¤¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢±Ç²è¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¤Î±Ç²è¶È³¦¡£IMAX¤È¤Ï¡¢±ÇÁü¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÒÀÊ¤Î³ÑÅÙ¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ê¤É¥·¥¢¥¿¡¼¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ËËá¤¾å¤²¤¿¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£IMAX¤Î±ÇÁü¤Ï½¾Íè¤Î¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÈÌÀ¤ë¤µ¡É¤¬1.6ÇÜ¡£¹âÀÇ½¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢±ÇÁü¤¬°µÅÝÅª¤ËÁ¯¤ä¤«¡£¤½¤·¤Æ¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËIMAX¤Î¾ÝÄ§¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¤¬Íî¤Á¤ë²»¤«¤é²Ð»³¤ÎÇúÈ¯²»¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤²»¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËºÆ¸½¤·¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IMAX¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÎ×¾ì´¶¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤Î¾å±Ç¤è¤ê¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¤¡ª¡×¡Ö±ÇÁü¤¬¥¥ì¥¤¡ª¡×¡Ö²»¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¤Î¤¬ÆÃÄ§¡ªIMAX¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡©
¡ »ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª
IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏIMAX¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ç±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢É½ÌÌ¤â¼ã´³ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò±ÇÁü¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª
¢ °µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡ª
ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊDMR¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î´ã¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÇÂç¸Â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡ª¾å±Ç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¡ª¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤Ï¤º¡ª
£ ¥«¥é¥À¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡ª
¤ªÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Âç²»¶Á¤«¤é¸ª¤´¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Î¼ª¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²»°è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ä°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¤ÊÇÛÃÖ¤È´°àú¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¤Î¡È¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡ª
︎¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÁ´ÊÔIMAX²è³Ñ¡ª ºÇÂç26¡óÁý¤Î±ÇÁü¤Ç¡Ø¥¹¥Ï゚¥¤¥¿゙¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤òÂÎ´¶¤»¤è¡ª
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù2022Ç¯1·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
Á´À¤³¦ÂÔË¾¤Î¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¼ç±é¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤¬2022Ç¯1·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Û¡¼¥à¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊMCU¡Ë¤ËÂ°¤¹¤ë¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÁ´ÊÆ4336´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°No.1¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë½µËö3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï2²¯6013Ëü¥É¥ë¡ÊÌó297²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¤òÈ´¤¤¤Æ¡ÚÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹Ô¼ýÆþÎòÂå£²°Ì¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢12·î¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÎÎòÂå1°Ì¡¢Sony Pictures¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÎÎòÂå1°Ì¡¢Á´¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÎÎòÂå1°Ì¤È¤¤¤¦±Ç²è³¦¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ê¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¡Ë¡£¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡Ê¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¡Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍê¤Þ¤ì¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤é¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤À¤È¤¤¤¦µ²±¤ò¾Ã¤¹¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ»þ¶õ¤¬ÏÄ¤ß¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤¬½Ð¸½¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤«¤é²áµî¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤¿¤Á¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ô¥É¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¯¡Õ¤³¤ÈDr.¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¥Ó¥¢¥¹¡¢¡Ô¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡Õ¡¢¡Ô¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥´¥Ö¥ê¥ó¡Õ¡¢¡Ô¥µ¥ó¥É¥Þ¥ó¡Õ¡¢¡Ô¥ê¥¶¡¼¥É¡Õ¡¼¡¼¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸·ë¤·¤¿²áµî¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤¿¤Á¡£¡ÈÈà¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¡É¤È¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤ÏÈà¤é¤ò¸µ¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ËÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëº®Íð¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤òÆ±»þ¤ËÀ¸¤»Ï¤á¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¡ÖËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£Á´°÷¤Ïµß¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢Èà¤¬²¼¤¹ÁªÂò¤È¤Ï¡½¡½¡£º£¡¢¤³¤³¤ËÁ´¤Æ¤Î±¿Ì¿¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ª
º£²ó¡¢²áµî¤Î¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ô¥£¥é¥ó¤¿¤Á¤¬»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸½Âå¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ô¥£¥é¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥â¥ê¡¼¥Ê¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¦¥£¥ì¥à¡¦¥Ç¥Õ¥©¡¼¤Ê¤É¤¬Æ±Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£Èà¤é¤È¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê»àÆ®¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÏÁ´ÊÔIMAXÇ§¾Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤Î¤ß²è³Ñ¤¬1.90¡§1¡ÊºÇÂçÌó26%Áý¤·¡Ë¤Î±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÁ´ÊÔ¡ÈºÇÂç26¡óÁý¡É¤Î±ÇÁü¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù±Ç²èºîÉÊ¤Ç¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË×Æþ´¶¤ÈÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ø¥¹¥Ï゚¥¤¥¿゙¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤òIMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª
IMAX¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
︎IMAX·à¾ì°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¡ÚÅìËÌÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÀçÂæ
¡Ú´ØÅìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ
109¥·¥Í¥Þ¥º¾Ô³÷
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í
US¥·¥Í¥Þ¤Á¤Ï¤éÂæ
À®ÅÄHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¿·½É
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì
T¡¦¥¸¥ç¥¤ PRINCEÉÊÀî
109¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î©ÀîÎ©Èô
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
109¥·¥Í¥Þ¥º¾ÅÆî
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º
¡ÚÃæÉôÃÏ¶è¡Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Æó¾ò
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤Ê¤ó¤Ð
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º À¾µÜOS
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ´ßÏÂÅÄ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ§ÌÌ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¡Û
Ê¡»³¥¨¡¼¥¬¥ë8¥·¥Í¥Þ¥º
¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°á»³
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
¼¯»ùÅç¥ß¥Ã¥Æ10
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É