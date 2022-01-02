¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ù´ÆÆÄ¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÀ¤³¦¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ªº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥ô¥©¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢º£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤äÂè1¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥©¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬º£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¤º¤Ð¤êSF¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÂç³Ý¤«¤ê¤ÊSF¤ò¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤è¡£¤Þ¤À¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡£SF¤Ï¤ä¤ë¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡£SF¤Ïº£¤ä¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢SFÂçºî¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¡ØDUNE¡¿¥Ç¥å¡¼¥ó¡¡º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¼»ÅÊ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Á°Æüëý¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤¬¿Í¡¹¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¹¤Ç¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£SF°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤¤¤ä¡¢500Ç¯¸å¤Î±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¤â¤¢¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Í¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤À¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¿ÍÊª¤òÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ë»Ë¼Â¤ò²¼Éß¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜºî¤Ç¤Ï»Ë¼Â¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¤Í¡£Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤»Ë¼Â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç»×¤¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ê¤ÉÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ÄÂÀ»Ò¡Ë¤ò°Å»¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼êÜØÃÆ¤¬Åê¤²ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤â³°¤ì¡¢¸åÂ³¤Î¼Ö¤¬ÇúÇË¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤Ï±éÀâ¤·¤¿¸å¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤¬¡¢Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿Æ»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç¶öÁ³¡¢°Å»¦¼Ô¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ø¤ª¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¤ò»¦³²¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁÏºî¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦¥¸¥ç¡¼¥¸5À¤¡¢¥É¥¤¥Ä¹ÄÄë¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à2À¤¡¢¥í¥·¥¢¹ÄÄë¥Ë¥³¥é¥¤2À¤¤ò¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤Î¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥À¡¼¤Ë°ì¿Í»°Ìò¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤â»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤é»°¿Í¤Ï¤¤¤È¤³¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆó¿Í¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ìÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¹ÄÄë¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦¤È¥í¥·¥¢¹ÄÄë¤«¤é¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¡Ê¸µÊÆÂçÅýÎÎ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶¸¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤«¤é¡¢¡ØÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¡ÖËÜºî¤ò´Ñ¤¿´ÑµÒ¤Ï¡Ø¤Ê¤¼Æ±¤¸Ìò¼Ô¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦¥¸¥ç¡¼¥¸5À¤¤È¥í¥·¥¢¹ÄÄë¤ÎÎ¾Êý¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ù¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸5À¤¤È¥í¥·¥¢¹ÄÄë¤ò¥°¡¼¥°¥ë¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë±»Æó¤Ä¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦¤¬¤¤¤«¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¡È»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡É¤òÃÏ¤Ç¤¤¤¯Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤òÉÁ¤¯Âé¸ïÌ£¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦»ÔÀîÍÚ¡Ë
±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ