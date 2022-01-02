¿È¸µÉÔÌÀ¤Î¿ÍÊª¡¢´Ú¹ñ¤«¤é·³»ö¶³¦Àþ±Û¤¨ËÌÄ«Á¯Æþ¤ê
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û´Ú¹ñ·³¹çÆ±»²ËÅËÜÉô¡ÊJCS¡Ë¤Ï2Æü¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î¿ÍÊª1¿Í¤¬·³»ö¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤ÆËÌÄ«Á¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï1Æü¸á¸å9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ä«Á¯È¾Åç¡ÊKorean Peninsula¡Ë¤òÆîËÌ¤ËÊ¬ÃÇ¤¹¤ëÈóÉðÁõÃÏÂÓ¡ÊDMZ¡Ë¤Ç´Æ»ë¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·³»ö¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤ÆËÌÄ«Á¯Â¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡JCS´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñÅö¶É¤Ï2Æü¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌÄ«Á¯Â¦¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íËÌÄ«Á¯·³¤ËÆÃ°Û¤ÊÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä«Á¯ÀïÁè¡ÊKorean War¡ËµÙÀï¸å¡¢3Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍÞ°µ¤ÈµçË³¤¬Â³¤¯ËÌÄ«Á¯¤«¤é´Ú¹ñ¤ËÃ¦½Ð¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤«¤éËÌÄ«Á¯¤Ø¤Î±Û¶¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¶âÀµ²¸»á¡¢2022Ç¯¤Ï¿©ÎÈÌäÂê¤È·ÐºÑ½Å»ë
¡¦ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¡Ö¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¡×É½ÌÀ ÅâË±»á¤Î¹Ö±éÃæ»ß¤Ç
¡¦ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸»á¤Î10Ç¯¡§ÊÆÄ«²ñÃÌ3²ó¡¢¿ÆÂ²¤Îµ¾À·2¿Í¤È³Ë³«È¯