°å»Õ¤¬¹âÎð¼Ô¤ËŽ¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉŽ£´«¤á¤ë¶Ã¤¤ÎÍýÍ³
¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¤è¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÆ¿©¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¡ÖºÇ¶á¡¢Æù¤È¤«¤Î»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡ÖÇ¯´ó¤ê¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤À¤·¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ¤ò¾¯¤·¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð½½Ê¬¡×
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¹âÎð¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤â¤·¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶¼¤«¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿©»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿ê¤¨¤Æ¡¢¿²¤¿¤¤ê¤äÍ×²ð¸î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ïº´¡¹ÌÚ½ß»á¤ÎÃø½ñ¡ØºßÂð°åÎÅ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¿©»öÎÌ¤Î¸º¾¯¤äÀÝ¼è±ÉÍÜ¤ÎÄã²¼¤¬¡Ö¿ê¤¨¡×¤ò¿Ê¤Þ¤»¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿©»öÎÌÄã²¼¤äÄã±ÉÍÜ¤Ï¡¢¤Æ¤¤á¤ó¤Ë¶ÚÆùÎÌ¸º¾¯¡¦ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂÎ½Å¤¬¸º¤ë¤È¡ÖÅ¾ÅÝ¹üÀÞ¡×¤ä¡Ö¸íÓëÀÇÙ±ê¡×¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤â¤·¹üÀÞ¤äÇÙ±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆþ±¡¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤Æ¿ê¼å¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹«¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¡ÖÁÆ¿©¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ö°ì½Á°ìºÚ¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ö´ÊÁÇ¤Ê¿©»ö¤Ç½½Ê¬¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¿ê¤¨¤ë°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ê¤¨¤Î°½Û´Ä¤òËÉ¤°Í£°ì¤Î¼êÃÊ¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¡£¹âÎð¼Ô¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·ò¹¯¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆü¡¹¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¤ò¤È¤ì¤Ð¤È¤ë¤Û¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¡×¤È¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç
¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¿©¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ö1¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¡¢2¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ëè¿©¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¼é¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÇ®ÎÌ¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÂÎ¤Ï¼«¿È¤Î¶ÚÆù¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤Þ¤«¤Ê¤ª¤¦¤È¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤äÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ç½½Ê¬¤Ê¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Äã±ÉÍÜ¤äÄãÂÎ½Å¤ò¾·¤¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¿ê¤¨¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯½½Ê¬¤Ê¥«¥í¥ê¡¼¤Î³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Î¼¡¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¶ÚÆù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ëºàÎÁ¡£¿Í¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡ÖºàÎÁ¡×¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¶ÚÆùÎÌ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÅ¾ÅÝ¹üÀÞ¤ä¸íÓëÀÇÙ±ê¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿ê¤¨¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Æù¡¢µû¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÀÝ¤Ã¤Æ¡¢¶ÚÆù¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤¬Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ç¡Ö²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â»à¼é¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¤«¥ß¥Í¥é¥ë¤È¤«¡¢Â¾¤ÎºÙ¤«¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Û¤ÉÊÐ¤Ã¤¿¿©¤ÙÊý¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ï¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤µ¤¨¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤À°¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖºÇ¶¯¥Õ¡¼¥É¡×
¡Ö»é¤Ã¤³¤¯¤Æ¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¡×¡ÖÆù¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡×¡ÖÍÈ¤²Êª¡×¡Ö´Å¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¡Ä¡Ä¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁËÉÙ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¿©¤ÙÊª¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Î¿©¤ÙÊª¤äÎÁÍý¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤äÎÁÍý¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤è¤ê¤â¡¢¤ªÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤«¤º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ìý¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç»ä¤¬¡Ö¹â¥«¥í¥ê¡¼¡õ¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡×¤ò´ð½à¤Ë¤·¤ÆÁª¤ó¤À¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤Ù¤â¤Î¡×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï1¸Ä¤Ç390¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â23¥°¥é¥à´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤È¥³¡¼¥é¤Ç¤â¤Ä¤±¤ì¤Ð·Ú¤¯1000¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤¯¤é¤¤ÀÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¥«¥í¥ê¡¼¤È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤óÍ¥½¨¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤âÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2. µíÐ§
µÈÌî²È¤Î¾ì¹ç¡¢µíÐ§¤ÎÊÂÀ¹¤ËÀ¸Íñ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¥È¡¼¥¿¥ë760¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â28¥°¥é¥àÀÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼ÎÌ¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤â1¿©Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò¹âÎð¼Ô¤âÀÑ¶ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
3. ÂðÇÛ¥Ô¥¶
M¥µ¥¤¥º¤Î¥Ô¥¶¤Î1¥Ô¡¼¥¹¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤160¡Á200¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡£¤¢¤Î»°³Ñ¤Î°ìÀÚ¤ì¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤¬ÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£3ÀÚ¤ì¤â¿©¤Ù¤ì¤Ð500¡Á600¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥µ¥é¥ß¤Ê¤É¤â¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4. ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó
¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤Ï1¸Ä¤Ç237¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡£2¸Ä¿©¤Ù¤ì¤Ð¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Û¤Ü500¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢ÅöÁ³¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎS¥µ¥¤¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥×¥é¥¹550¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡£¾¯¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5.ñ»Ò
ñ»Ò¤Î²¦¾¤òÎã¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢¥é¡¼¥á¥ó1ÇÕ¤¬470¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á20.7¥°¥é¥à¡£ñ»Ò¤¬1»®6¸Ä350¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Èñ»Ò¤ÎÎ¾Êý¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ì¤Æ¡¢¤Û¤Ü´°¤Ú¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â¥«¥í¥ê¡¼¡¦¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Î¿©»ö¤¬½ÅÍ×
¤³¤³¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤ÆÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¥á¥¿¥Ü¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤äÃæÇ¯À¤Âå¤Ï¡¢°å¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·»Ï¤á¤¿¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹â¥«¥í¥ê¡¼¡¦¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤³¤½¤¬¡Ö·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥È¤Î¿©»ö¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤Î¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ê·Ú¤À¤·¡¢²Á³Ê¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£Î¾¿Æ¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö1¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¡¢2¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ª¼ê·Ú¥Õ¡¼¥É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¯´ó¤ê¤ÏÁÆ¿©¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö»é¤Ã¤Ý¤¤Æù¤Ï¤É¤¦¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Æñ¤·¤¤¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤Ï°Õ³°¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£