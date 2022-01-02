Æ»»Þ½ÙÍ¤¡Ö99.9¡×µã¤¤Î¼Çµï¤Ç¶ì¤¤·Ð¸³¡¡¾¾ËÜ½á¤È¶¦±é¤Ç¼Çµï¤ÎÇ®¾å¤¬¤ë
¡¡2021Ç¯11·î12Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ»»Þ½ÙÍ¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ»»Þ¤Î¿·ºî±Ç²è¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ½á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö99.9-·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î-¡×¤Î±Ç²èÈÇ¡Ø99.9¡Ý·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡Ý THE MOVIE¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤À¡£¾¾ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢Æ»»Þ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¡£½¼¼Â¤·¤¿»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·º»ö»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ºÛÈ½¤ÇÍºá¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤Ï99.9¡ó¤È¤¤¤¦»ÊË¡¤Î¾ï¼±¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢»Ä¤ê0.1¡ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦ÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö99.9-·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î-¡×¡£2016Ç¯¤ËTBSÆüÍË·à¾ìÏÈ¡ÊËè½µÆüÍËÌë9»þ¡Á¡Ë¤ÇSEASONI¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏSEASONII¤âÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯12·î29Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Íâ30Æü¤è¤ê±Ç²èÈÇ¤¬¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ»»Þ¤Ï¡¢¾¾ËÜ±é¤¸¤ëÊÛ¸î»Î¡¦¿¼»³ÂçæÆ¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÈÃÌÜË¡Î§»öÌ³½ê¡¦·º»ö»ö·ïÀìÌç¥ë¡¼¥à¤¬Ã´Åö¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÀÄÇ¯¡¦½ÅÀ¹¼é¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ¤ÆÍ½½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¾¾ËÜ¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ø¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â²êÀ¸¤¨¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼é¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤äÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤µ¤òÂçÀÚ¤ËÃúÇ«¤ËÌò¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¶¯¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¾¾ËÜ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¡£¡Ö¾¾ËÜ¤¯¤ó¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¡Ê¤Ò¤µ¤·¡Ë´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤È¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Æ»»Þ¼«¿È¤â¡¢¾¾ËÜ¤Î¡ÖÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖËÍ¤âºîÉÊ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¤è¤ê¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¾ËÜ¤È¤Î¶¦±é¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÎÍ¦µ¤¡¡Ì¤ËþÅÔ»Ô¡¡MIMAN CITY 2017¡×°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£Åö»þ14ºÐ¤À¤Ã¤¿Æ»»Þ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÄ¹¤¤¤Ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼Çµï¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¾¾ËÜ¤«¤éÂç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ»»Þ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÂæËÜ¤Ë¡ÖÎÞ¤òÎ®¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥È½ñ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¿Ì¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¾¾ËÜ¤«¤é¡ÖÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀèÇÚ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÎÞ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤¬¡¢¿´»Ä¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖÁ°Æü¤ËÃÊ¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿Æ»»Þ¤ÏÁ´ÎÏÅêµå¤·¤¿¡£¡È¿Ì¤¨¤ë¤°¤é¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÚÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Û¤Éµã¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤Û¤í¶ì¤¤·Ð¸³¤â¡£
¡¡Â¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À°ìÊý¡¢¼«¿È¤ÎÌµÎÏ¤µ¤âÄË´¶¤·¤¿¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ø¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¡Ù¤È¤ª¼Çµï¤ÎÇ®¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡¶ìÀï¤·¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤Ë¼«Ê¬¤â»²²Ã¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡×¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ»»Þ¡£¡Ö±Ç²è´Û¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤³¤½ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡Ë