¡Ö¥É¥é1¡×°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤ëÂ¨ÀïÎÏ¸õÊä¡¡¥Ñ¤Ë¤Ï·ÄÂç¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ä°¦ÃÎ¤Î¡È¥´¥¸¥é¡É
¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï154¥¥í±¦ÏÓ¡¢À¾Éð¤Ë¤Ï152¥¥íº¸ÏÓ
¡¡NPB³ÆµåÃÄ¤Ç¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤¬Æ°¤¯»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¡£³ÆµåÃÄ¤Ç¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡×»ØÌ¾Áª¼ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤«¤é¤â¤¹¤°¤Ë½ÐÈÖ¤òÆÀ¤Æ¡¢³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÆµåÃÄ¤Ë¡Ö2°Ì°Ê²¼¡×¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ëÂ¨ÀïÎÏ¸õÊä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡§Ìî¸ýÃÒºÈÆâÌî¼ê
¡¡¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤¬Çä¤ê¤ÎÍ··â¼ê¤Ï¡¢2°Ì»ØÌ¾¤Ç´ØÂç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¡£Í··â¤Ë¤Ïºòµ¨¡¢¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¹ÈÎÓ¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝ¤Ï»ýÉÂ¤òÊú¤¨¤ë°ÂÃ£Î»°ì¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¬Æñ¤·¤¯¡¢4Ç¯ÌÜ¤ÎÂÀÅÄÌº¤é¤¬Áè¤¦·ãÀï¶è¡£°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÆâÌî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡£
¡û¥í¥Ã¥Æ¡§×¢ÈªÆØÌéÅê¼ê
¡¡»°É©¼«Æ°¼ÖÁÒÉß¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤±¦ÏÓ¡£ºÇÂ®154¥¥í¤ÎÂ®µå¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±¦¤ÎÀèÈ¯¤¬¼êÇö¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¡£
¡û³ÚÅ·¡§°ÂÅÄÍªÇÏÊá¼ê
¡¡2°Ì»ØÌ¾¤Ç°¦ÃÎÂç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¡£¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å105¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ç¡¢Âç³ØÄÌ»»29ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤ÎÊá¼ê¿Ø¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎºÇÂ¿½Ð¾ì¤¬ÂÀÅÄ¸÷¤Î107»î¹ç¤ÈÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤¬ÉÔºß¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö55¡×¤Ï¡È¥´¥¸¥é¡Éµé¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÉ½¤ì¤À¡£¼«Ëý¤ÎÂÇ·â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡§ÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê
¡¡Âç³Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤Ï¡¢2°Ì»ØÌ¾¤Ç·ÄÂç¤«¤éÆþÃÄ¡£µÕÊý¸þ¤Ë¤âÄ¹ÂÇ¤¬¤¢¤ê¡¢³°Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÎÝ¤â¼é¤ì¤ë¡£·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ºòµ¨¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö31¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ÈôÌö¤òÁÀ¤¦¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤À¡£
¡ûÆüËÜ¥Ï¥à¡§¿åÌîÃ£µ©ÆâÌî¼ê
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤«¤é3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹áÀî¡¦´Ýµµ¾ëÀ¾¹â»þÂå¤Ë¤Ï27ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÍ··â¼ê¤ÏÀÐ°æ°ìÀ®¤äÃæÅçÂîÌé¤é¤¬¼é¤Ã¤¿¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ûÀ¾Éð¡§º´Æ£È»ÊåÅê¼ê
¡¡ºÇÂ®152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÁà¤ëËÜ³ÊÇÉº¸ÏÓ¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç4µåÃÄ¤¬1°Ì¶¥¹ç¤·¤¿Ëö¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡ÊÀ¾ÆüËÜ¹©Âç¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢º´Æ£¤âÃÞÇÈÂç2Ç¯»þ¤ËÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹¥Åê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º¸ÏÓÉÔÂ¤ËÇº¤à¥Á¡¼¥à¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë