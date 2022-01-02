NMB½ÂÃ«Æäºé¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×ÀèÇÚ¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¡Ä5Ç¯´Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò¹ðÇò¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡NMB48¤Î½ÂÃ«Æäºé¡Ê25¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿·½Õ¡ªÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2022¡×¡ÊÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢5Ç¯´Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤É¤³¤Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢½é½Ð¤·¤Î¾ðÊó¤ò¼«¤é¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ªÇ¯¶Ì8Ëü±ß¤¬Ìã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ªÇ¯¶Ì¡ª¿·½Õ¤´Êó¹ðµ¼Ô²ñ¸«¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿½ÂÃ«¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤³¤³5Ç¯1ÅÙ¤â¼ª¤«¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö5Ç¯Á°¤Ë¼ª¤«¤¤¬¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ë¡Ø¼¡¡¢»ä¤¬¼ª¤«¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤ó¤È¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î2¿Í¤ÎÌóÂ«¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈNMB48¤ÎÀèÇÚ¤È¤ÎÌóÂ«¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ï¤â¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¤º¤Ã¤È²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£