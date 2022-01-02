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Wendy Murphy: Small penis defense results in manslaughter conviction(The Mercury News)¤è¤ê
https://www.mercurynews.com/2021/08/24/wendy-murphy-small-penis-defense-results-in-manslaughter-conviction/
Jury hands down manslaughter verdict in 2016 killing of Norton woman in front of her kids(The Sun Chronicle)¤è¤ê
https://www.thesunchronicle.com/news/local_news/jury-hands-down-manslaughter-verdict-in-2016-killing-of-norton-woman-in-front-of-her/article_db7728d6-9344-5d6a-bfc2-d031fd70694c.html