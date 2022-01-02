ÃæÀîæÆ»Ò¤¬¶ÛµÞÆþ±¡¡¢¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Ç¡ÖÁ´¿È¿¿¤ÃÀÖ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬1·î1Æü¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Ë¡ÖRIZIN¡×¤Ç¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢¸µÆü¤Ë¡Ö¤¤Î¤¦¤«¤éÌëÃæ¤ËÁ´¿È¤ËÆ¬Èé¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤·¤ó¡© ¼êÂ¤«¤æ¤ß¤¬À¨¤¹¤®¤ÆÁ´Á³ºòÆüÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤ÞÌÜ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤À¤·¤Ï¤ì¤Æ¤«¤æ¤¤¤Ç¤¹ ¤¤¤í¤¤¤íÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë¤ªÀµ·î¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤¹¤ß¤Þ¤¹¡ªÇ¯Ëö¤É¤È¤¦¤Î¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈRIZIN Ìµ»ö¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¹¢¼ð¤ì¤Æ¶ì¤·¤¯¤ÆÁ´¿È¤«¤æ¤¯ÉÂ±¡¤¤¿¤é¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Ç¡¢´ÎÂ¡µ¡Ç½Äã²¼¡©¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Èº£ÆüÆþ±¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¸µÃ¶¤«¤éÆþ±¡¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¡×¤È¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢Â¨Æþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹¢¼ð¤ì¤Æ¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éºòÆü¤À¤Ã¤¿¤é¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¼£¤·¤Þ¤¹ ¤ß¤ó¤Ê¤â¿´¤È¿ÈÂÎÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ß¤Ä¤Ä¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÆþ±¡¤¬¸µÃ¶ Á´¿È¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÀî¤ÎTwitter¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¿±þ½Ð¤ë¤È¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ö¸µÆü¤«¤éÂçÊÑ¤À¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡ÖÁá¤¯¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£