昨年11月、カナダ在住のある夫婦に3組目の双子の赤ちゃんが誕生した。体外受精などにより双子の出生率が増加していると言われる昨今だが、4年間で3組の双子を自然妊娠することは極めて稀だという。母親は「一度に2人のお世話をするのはもう慣れた」と話している。『CBC News』『The Mirror』などが伝えた。

カナダのサスカチュワン州レジーナに暮らすペトリーナ・マッカーサーさん(Petrina McArthur、32)は昨年11月29日、夫トレバー・ローンチャイルドさん(Trevor Lonechild)との間にもうけた双子の赤ちゃんを出産した。フェリックスちゃん(Felix)とフランシーヌちゃん(Francine)と名づけられた2人は、驚くことに夫妻にとって3組目の双子だという。

合計で8人の子供の母となったペトリーナさんは「家の中はいつもカオス状態」としてこのように明かしている。

「7年前に長男が生まれて、その後は娘が生まれました。そして2017年に3人目の妊娠が発覚して、それが一卵性の双子だったんです。子供は2人で十分と思っていた私にはちょっと衝撃的で。あと2人もどうするんだろう…と思いました。でも11月にハイリン(Hailyn)とハンナ(Hannah)が生まれると育児のコツが分かったんです。そして次に授かった子も双子で、2019年5月にカイ(Kai)とキティ(Kitty)が誕生し、今回もまた双子だったのです。私にとって一度に2人のお世話をするのは普通のことで、カオスな状態にはもう慣れました。」

『CBC News』の取材に応じた産科医のステファニー・クーパー氏(Stephanie Cooper)によると、カナダで双子が生まれる確率は約90分の1だというが、なかには排卵誘発剤などを使用したケースも含まれているそうだ。

クーパー医師は自然妊娠で3組の双子を授かったペトリーナさん夫妻についてこう述べた。

「体外受精などの不妊治療を行わずに双子を妊娠すること自体が珍しいことではあります。家系や民族、不妊治療の種類によって複数の卵子が排卵されやすい女性がいることは確かですが、4年間で3組の双子を授かることは極めて稀です。大変だと思いますが、きっと楽しい生活になるでしょう。」

このほど予定より1か月ほど早く生まれたフェリックスちゃんとフランシーヌちゃんはNICU(新生児集中治療室)で数週間過ごした後、クリスマスには家に帰ることができ、今では他の6人のきょうだいと共に元気に暮らしているそうだ。

睡眠時間も十分に取れず、プライベートな時間もほとんど持てないというペトリーナさんだが「双子の育児はどんな親にとっても大変なことですが、それでもいいのです。たくさんの愛で子供たちを抱きしめることができるのですから」と笑顔で語っている。

画像は『The Mirror 2021年12月28日付「‘I’ve had three set of twins in four years without IVF - my house is chaos’」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 上川華子)