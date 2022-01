【まとめ】2022年期待の新作海外ドラマ10選

まだまだ新型コロナウイルス(COVID-19)の影響が続いているが、新作は様々な配信サービスや放送局でコンスタントに製作されている。2022年も始まったばかりだが、米メディアが選ぶ期待の新作ドラマ10選をお届けしよう。

2022年期待の新作ドラマは以下の通り。

『The Dropout』(米Hulu)

The Dropout(@thedropouthulu)がシェアした投稿

実在した元ベンチャー企業のセラノスの創業者でのちに詐欺で捕まったエリザベス・ホームズの栄枯盛衰を描いた作品で、米ABC News・ABC Radioのポッドキャストを基にしている。

主人公のエリザベスをアマンダ・セイフライド(『マンマ・ミーア!』シリーズ)が演じのジュリアン役で知られるナヴィーン・アンドリュースがエリザベスのビジネスパートナーであり、彼女と不倫関係にあったラメッシュ・"サニー"・バルワニに扮する。

エリザベスは、19歳の時に医療検査会社セラノスを設立した謎めいた人物で、次世代のスティーブ・ジョブズと称されていた。スタンフォード大学を2年の時に中退し、少量の血液で200種類以上もの検査ができるとうたった医療ベンチャー企業のトップを務め、巨額の資金を集めていたが、実際にはこの技術には何の効果もないことが明らかになり、何千人もの人々の健康が危険にさらされたことで崩壊した。エリザベスとセラノスの野心と名声の物語は大失敗に終わり、全米中を驚かせた。

米Huluにて今年3月3日より配信予定。

『The Boondocks』(HBO Max)

The Boondocks(@boondocksbootleg)がシェアした投稿

2005年から2014年まで合計4シーズンが放送されたアニメーションシリーズ『ブーンドックス』のリブート版。2シーズンが製作予定。白人が多く住む街へと引っ越してきた黒人の兄弟のカルチャーショックをテーマに風刺たっぷりで描かれる。

じいちゃんことロバート・フリーマンの声を務めたジョン・ウィザースプーンは残念ながら既に他界しているが、代役を務めるのが誰になるかはまだわかっていない。原作コミックの生みの親で、アニメ版の脚本も手掛けたアーロン・マクグルーダーが指揮を執る。

『Queer As Folk』(Peacock)

Armand Fields(@armandbcfactor)がシェアした投稿

で知られるラッセル・T・デイヴィースがクリエイターを務め1999年から2000年にかけて英国にて放送されていたLGBTQドラマ『Queer As Folk(原題)』の米Peacockリメイク版。過去には、米Showtimeで2000年から2005年にかけて同じくアメリカ版リメイクが放送されたが、2022年版ではニューオーリンズを舞台に描かれるという。

LGBTQアイコンとして人気ののサマンサ役でお馴染みのキム・キャトラル、ライアン・オコンネル(『スペシャル 理想の人生』)、ジュリエット・ルイス(『イエロージャケッツ』)、ジェシー・ジェームズ・カイテル(『ビッグ・スカイ』)らが出演予定。キムは同じく2022年の期待の一作として話題の『ママと恋に落ちるまで』のスピンオフ『How I Met Your Father』にも出演することが明らかとなっている。

『Wednesday』(Netflix)

WEDNESDAY(@wednesdaynetflixtv)がシェアした投稿

『シザーハンズ』や『チャーリーとチョコレート工場』などで知られる鬼才ティム・バートン監督が手がけるNetflix製作による『アダムス・ファミリー』のスピンオフドラマ。

全8話となる『Wednesday』では、アダムス家の長女であるウェンズデーが特殊能力をコントロールできるようネバーモア・アカデミーで学びながら、連続殺人事件を阻止し、25年前に両親が巻き込まれた超常現象の謎も追っていくミステリー作品となる。

主人公ウェンズデー役には、サスペンスドラマやディズニーアニメ『アバローのプリンセス エレナ』に出演するジェナ・オルテガがキャスティングされている他、オスカー女優のキャサリン・ゼタ=ジョーンズがウェンズデーの母親モーティシア役で、『コード・ブラック 生と死の間で』のルイス・ガスマンが父親ゴメスを演じる。

『Our Flag Means Death』(HBO Max)

Johnny Recher(@johnnyrecher)がシェアした投稿

18世紀初頭に地主から海賊になり、"海賊紳士"と呼ばれた実在の人物、スティード・ボネットの人生をモデルにしたコメディシリーズ。

監督を務めるのはマーベルのスーパーヒーロー映画『マイティ・ソー』シリーズや『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』、『ジョジョ・ラビット』などで知られるニュージーランド出身のタイカ・ワイティティ。リス・ダービー(『ヴォルトロン』)、フレッド・アーミセン(『フォーエバー 〜人生の意味〜』)、レスリー・ジョーンズ(『ゴーストバスターズ』)らがキャストとして名を連ねている。

『She-Hulk』(Disney+)

著名なマーベルヒーロー、ハルクことブルース・バナーのいとこで彼と同様の力を持つ弁護士ジェニファー・ウォルターズ/シー・ハルクを中心に描くリーガルコメディ。タイトルロールのヒロインはタチアナ・マズラニー(『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』)が務める。

シー・ハルクのライバルとなるマーベルのスーパーヴィラン、チタニアに扮するのは『グッド・プレイス』で知られるジャミーラ・ジャミル。現時点で判明しているキャストは、アメリア役のレネー・エリス・ゴールズベリー(『グッド・ワイフ』)、ジェニファーの親友役のジンジャー・ゴンザーガ(『SCORPION/スコーピオン』)。また、『インクレディブル・ハルク』でエミル・ブロンスキーを演じたティム・ロスと、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)でハルクを演じていたマーク・ラファロがそれぞれの役を再演することも明らかになっている。

『1899』(Netflix)

ドイツ製作の傑作シリーズのクリエイター、ヤンチェ・フリーセとバラン・ボー・オダーが再びNetflixと組んで製作される『1899』。

時は1899年。ヨーロッパ移民を乗せた蒸気船が、アメリカを目指して出航する。ところが、海原を漂流している別の船を見つけたことで、思いもよらぬ展開に。船上で目撃したものによって、希望に満ちた彼らの旅路は恐ろしい悪夢へと変わっていく。

2022年にNetflixで配信予定のホラーシリーズの中でも、一番の期待作と言われている。

『Halo』(Paramount+)

Halo on Paramount+(@halotheseries)がシェアした投稿

宇宙を舞台に超兵士"スパルタン"のマスターチーフが、人類と対立する異星人連合コヴナントと激闘を繰り広げるファースト・パーソン・シューティング(FPS)ゲームの実写ドラマ版。もともと米Showtimeでの放送予定だったが、Paramount+へと変更となった。

主人公マスターチーフを演じるのは、Amazonのオリジナルドラマ『アメリカン・ゴッズ』やNetflixの女囚コメディ・ドラマ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』などに出演しているパブロ・シュレイバー。こちらに初登場する新キャラクター、クワン・ア役としてイェリン・ハ(『Reef Break(原題)』)がキャスティングされている。その他の出演者にナターシャ・マケルホーン(『サバイバー:宿命の大統領』)、ナターシャ・マケルホーン(『サバイバー:宿命の大統領』)ナターシャ・マケルホーン(『サバイバー:宿命の大統領』)ら。

『スター・ウォーズ:オビ=ワン・ケノービ(原題)』(Disney+)

舞台は『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』から10年後の世界。ユアン・マクレガー演じるオビ=ワン・ケノービを主人公に描かれるオリジナルシリーズ。

映画でアナキン・スカイウォーカー役のヘイデン・クリステンセンが続投する予定。その他の出演者にはでオベリン・マーテル(ペドロ・パスカル)の愛人エラリア・サンド役を演じたインディラ・ヴァルマ。

この他にもロザリオ・ドーソンが演じる元ジェダイのアソーカを中心とした『Star Wars : Ahsoka(原題』)』、、『マンダロリアン』の時代設定の間で綴られる『Rangers of the New Republic(原題)』、そしてハン・ソロの悪友ランド・カルリジアンを主人公に迎えたシリーズの製作も進んでいる。

『How I Met Your Father』(米Hulu)

How I Met Your Father(@himyfonhulu)がシェアした投稿

運命の女性と恋に落ちるまでの長く険しい道のりを愉快に描き、シーズン9まで放送された米CBSの大ヒットコメディのスピンオフ。タイトル通り、今度は"パパと恋に落ちるまで"が描かれることになる。

本作では、視聴者を未来から2021年に引き戻し、主人公ソフィー(ヒラリー・ダフ『Younger/ライザのサバヨミ大作戦!』)とその仲間であるジェシー(クリス・ローウェル『ヴェロニカ・マーズ』)、ヴァレンティーナ(フランシア・レイサ『アメリカン・ティーンエイジャー 〜エイミーの秘密〜』)、チャーリー(トム・エインズリー『インビジブル・ウォー』)、エレン(ティエン・トラン『Candyman(原題)』)、シド(スラージ・シャルマ『HOMELAND』)が、自分は何者であるか、人生に何を求めているか、出会い系アプリや無限の選択肢がある時代にどうやって恋をするかなどに悩む姿を描き出す。

米Huluでは今月より配信スタート予定。日本での上陸も待ちたい。

(海外ドラマNAVI)



Photo:

Netflixオリジナルシリーズ『1899』は2022年独占配信予定

『She-Hulk』(C)2021 Marvel

『スター・ウォーズ:オビ=ワン・ケノービ(原題)』(C)2020 Lucasfilm Ltd.

『How I Met Your Father』インスタグラム@himyfonhulu

『Halo』インスタグラム@halotheseries