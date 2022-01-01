¹¤¤Æ»Ï©¤Ç¤â¡ÖºÇ¹âÂ®40km/h¡×¡Ä¤Ê¤¼¡© À¤³¦¼«Á³°ä»º¤ÇµÓ¸÷¡ÖÀ¾É½Åç¡×´Ñ¸÷¤¬ÆÃ¼ì¤ÊÍýÍ³
À¤³¦°ä»º¥ì¥Ù¥ë¤Î¼«Á³¤òÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ÆÂç´î¤Ó¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¤Ê¤¯¡£
¡ÖÇÛÎ¸¤·¤Æ¡×ÅçÆâÃ´Åö¼Ô¤Ï¸ì¤ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎºÇÀ¾ÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²Æì¡¦À¾É½Åç¤Ï¡¢²ÆìËÜÅç¤«¤é¤ÏÌó400km¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¤ÏÌó200km¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åç¤Î¼þ°Ï¤Ï¼þ°Ï¤ª¤è¤½130km¡£À¾È¾Ê¬¤ËÆ»Ï©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÅç¤Ï2021Ç¯¡¢Âç¤¤ÊµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£±âÈþÂçÅç¡¢ÆÁÇ·Åç¡¢²ÆìÅçËÌÉô¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ç´Ñ¸÷´µ¯ºö¤ò¿Þ¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Æ±Åç¤Î²¹ÅÙ´¶¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾É½Åç¤ÎÆ»Ï©¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡ÖÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¼«Á³¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤À¤¤¤í¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ÇÀ¸Êª¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼«Á³¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡½¡½¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ¾É½ÌîÀ¸À¸ÊªÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±Åç¤¬´í×ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ÅçºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤È¤¯¤Ë¤¿¤È¤¨¤Ð°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±Åç¤Ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤´õ¾¯À¸Êª¡¢¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¡Ö¥í¡¼¥É¥¥ë¡Ê¸òÄÌ»ö¸Î¡Ë¡×ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
À¾É½Åç¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤È¤Ï¡©
¡¡Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Á³À¸Êª¤Î¥í¡¼¥É¥¥ë¸º¾¯¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢Æ±Åç¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¡¦Æ»Ï©¤Î²¼¤ØÆ°ÊªÍÑ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤ä¥Í¥³¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ò123¤«½êÀßÃÖ¡£
¡¦¥ä¥Þ¥Í¥³¤¬¤è¤¯Ï©¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥Ö¥é¥¾¡¼¥ó¡Ê¿¶²»ÊÞÁõ¡Ë¤äÆ»Ï©É¸¼±¤òÀßÃÖ¡£
¡¦ÅçÆâ¤ÎÆ»Ï©¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò40km/h¤ËÀßÄê¡£¤³¤Î½å¼é¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
À¾É½Åç¤Ç¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÉ÷·Ê¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª°ìÊý¤Ç¡¢Æ±Åç¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦Ê¸²½¤Ê¤ÉÃÏ°è¸ÇÍ¤Î»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¤¿´Ñ¸÷¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡Ö¥¨¥³¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¾É½Åç¥¨¥³¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¶¨²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³¤´ßÀ¶ÁÝ³èÆ°¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¡£Æ±Åç¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³¤´ßÀþ¤ËÃù¤Þ¤ëÃæ¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÉºÃå¥´¥ß¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤ÎÆÁ²¬½ÕÈþ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¼«Á³´Ñ¸÷¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ÅçÌ±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£