【モデルプレス=2022/01/01】いよいよ2022年に突入。今年の干支は“寅(とら)”。年男の芸能人の中には、今年活躍が期待されるイケメンたちが豊作だ。ここでは、今年年男を迎える寅年の男性芸能人を一挙に紹介していく。

【写真】杉咲花・平野紫耀・中川大志、見守り合いながら「花のち晴れ」クランクアップ

中川大志は1998年6月14日生まれ。小学4年生の時に親と一緒に出掛けた先の原宿でスカウトされ、芸能界入りし、松嶋菜々子主演の「家政婦のミタ」(日本テレビ系/2011年)で大人びた風貌と演技力が話題となった。2017年に高校卒業後、進学はせず芸能活動一筋で続けていくと発表。2019年に公開された映画「坂道のアポロン」「覚悟はいいかそこの女子。」で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。

2021年は、連続ドラマ「ボクの殺意が恋をした」(読売テレビ・日本テレビ系)で地上波ゴールデン・プライム(GP)帯ドラマ初主演を務め、映画「砕け散るところを見せてあげる」「FUNNY BUNNY」「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」「犬部!」「都会のトム&ソーヤ」と5本の作品に出演(うち2本が主演)。芸歴10年以上で積み上げた演技力で高校生から特殊能力者、殺し屋まで見事に演じきった。

2022年は、大河ドラマ4作品目となる「鎌倉殿の13人」に出演し、主人公のキャラクター・ソニックの声優を務めた「ソニック・ザ・ムービー」(2020年)の続編「ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ」が公開予定。俳優の枠を越えて様々な表情を見せる中川から益々目が離せない。

◆佐野勇斗

俳優の佐野勇斗は、1998年3月23日生まれ。第25回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで、スターダストの関係者の目にとまりスカウトされ、映画「くちびるに歌を」(2015年)で俳優デビューした。初めて連続ドラマ出演となった「砂の塔〜知りすぎた隣人」(TBS系/2016年)では、その役柄が話題に。映画「ちはやふる ―結び―」(2018年)での演技が評価され、第28回日本映画批評家大賞の新人男優賞(南俊子賞)を受賞している。

2021年は、ドラマ「ドラゴン桜 」(TBS系)、「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」(TBS系)と2期連続で日曜劇場枠の作品に出演。映画「かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル」にも出演したほか、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」(月〜金曜あさ5時50分〜)でのマンスリープレゼンターや同局系情報番組「ヒルナンデス!」(月〜金曜ひる11時55分〜)のシーズンレギュラーを務めるなど存在感を強めている。

また、2014年からは「M!LK」のメンバーとしても活動。2021年11月にメジャーデビューを果たした。

2022年は、1月9日スタートの日曜ドラマ「真犯人フラグ」(日本テレビ系/毎週日曜よる10時30分〜)が前クールから引き続き放送され、映画「嘘喰い」(2月11日公開)の公開が控えるなど、さらなる活躍が期待される。

◆JO1河野純喜・佐藤景瑚

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」から生まれたグローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、佐藤景瑚も今年24歳を迎える。

2021年は、デビュー後初となる有観客ライブ「2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”」を11月に開催。メンバーにとっても、ファンにとっても待望の対面ライブは、3日間全5公演を完遂した。

河野は、オーディション時には、歌のトレーナーに「メインボーカルを張れる」と太鼓判を押され、ダンスは未経験ながらも高評価を維持してデビュー。その後、1本のマイクに向かい、1発撮りのパフォーマンスをするYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に挑戦し、現在はメインボーカルとしてグループを牽引する存在となっている。

佐藤は、アイドル要素を兼ね備えたルックスと流れるような美しいダンスでファンが急増。一方で、心霊好き・モノマネが得意など、不思議キャラクターという一面もあり、そのギャップに落ちる人が続出した。

2022年は、メンバー11人全員が主人公となる初の主演ドラマ「ショート・プログラム」の配信が決定。さらに、同グループ初の映画作品となる「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」が3月11日に公開予定で、さらなる高みを目指して駆け上がっていくことが期待される。

◆INI許豊凡・田島将吾

同じく24歳を迎える、グローバルボーイズグループ・INIの許豊凡と田島将吾。

「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」にて誕生し、2021年11月3日にデビューしたINI。デビュー直後には初のファンミーティング「INI 1ST FAN MEETING」を開催し、 さらに「第63回輝く!日本レコード大賞」新人賞を受賞した。

許は中国からの留学生で、所属していた事務所と契約解除し、オーディションに参加。ストイックで高い表現力を見せるパフォーマンスと普段のチャーミングさの二面性にファンが急増した。

田島は、日本でアイドル活動を経験した後に、韓国の名門事務所に2年間所属。圧倒的な表現力で魅せるダンスを披露するなど高いパフォーマンス力を発揮する一方、天然な一面があり、愛されキャラだ。

デビュー1年目の活躍とさらなる成長に目が離せない。

◆次世代を担う1998年生まれの男性芸能人たち

ジャニーズ勢では、7 MEN 侍の本高克樹(※「高」は正式には「はしごだか」)・菅田琳寧、IMPACTorsの椿泰我・鈴木大河、ジャニーズJr.の谷村龍一、林拓音、根岸葵海、関西ジャニーズJr.の澤田雅也も1998年生まれだ。

また俳優陣では、1日に放送されたテレビ東京系ドラマParavi「来世ではちゃんとします お正月初夢SP」に出演し、映画「チェリまほ THE MOVIE 〜30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい〜」(2022年4月8日)の公開を控えるゆうたろうや3歳で子役デビューし、芸歴20年目になる今井悠貴が年男に。

ドラマ「ドラゴン桜」(TBS系/2021年)で坊主にして体当たり演技が話題となった西山潤、「仮面ライダーゴースト」シリーズでお馴染みの西銘駿も98年生まれだ。

さらに、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEからは、長谷川慎・武知海青・龍・鈴木昂秀・後藤拓磨と年男が5人。

7ORDERの長妻怜央、DISH//の矢部昌暉、ONE N' ONLYの草川直弥、韓国ボーイズグループ・Stray Kidsのリノ、NCTのジョンウなど1998年生まれはまさにイケメンが揃った。

中村倫也は1986年12月24日生まれで、今年36歳の年男。映画「七人の弔い」(2005年)で俳優デビュー後、ドラマや映画、舞台と幅広く活動し、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」(2018年)の出演をきっかけに一躍その名を轟かせた。実写版映画「アラジン」(2019年)では主人公・アラジンの吹き替えを担当。「ホール・ニュー・ワールド」の歌声が起用の決め手となり、同年放送の「第70NHK回紅白歌合戦」に「夢を歌おう」特別企画で初出場するなど歌声も魅力的だ。

2021年はドラマ「珈琲いかがでしょう」(テレビ東京)、「コントが始まる」(日本テレビ系)、映画「ファーストラヴ」、「騙し絵の牙」に出演し、アニメーション映画「100日間生きたワニ」では再び声優に挑戦。また、劇団☆新感線 41周年興行秋公演・いのうえ歌舞伎「狐晴明九尾狩」では主演を務め、安倍晴明を力強く演じきった。

2022年は既に、映画「ウェディング・ハイ」、「ハケンアニメ!」と2本の話題作の公開が控えているなど勢いが止まらない。

KAT-TUNの亀梨和也も、1986年2月23日生まれの寅年。ドラマ「ごくせん」(日本テレビ系/2005年)でブレイク。2006年に「Real Face」でKAT-TUNとしてCDデビューし、キレのあるパフォーマンスに定評がある。2021年は、ドラマ「レッドアイズ 監視捜査班」(日本テレビ系)、「正義の天秤」(NHK総合)に出演。刑事と弁護士役を情熱的に演じた。さらに2022年は、連続ドラマW「正体」(WOWOW/3月配信)への出演が決定。俳優としてのキャリアを着実に積み重ねている。

また、野球経験者としても知られる亀梨。2010年から、日本テレビ系「Going!Sports&News」にレギュラー出演(※日曜のみ)するなどスポーツキャスターとしての顔も見せている。

2021年にデビュー15周年を迎えたKAT-TUN。デビュー日の3月22日には「15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN」の生配信ライブを行い、3月から6月にかけては同ツアーを7都市22公演で開催した。15周年の集大成として、大晦日に放送された「第72回NHK紅白歌合戦」に初出場も果たし、グループとしてのさらなる飛躍の決意を示した。

◆三代目JSB今市隆二

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの今市隆二は、1986年9月2日生まれ。2010年に三代目 J SOUL BROTHERSのボーカリストとしてデビュー後、グループ活動と並行し、ソロとしても精力的に活動。ボクシング世界大会での国家独唱や歌手のCrystal Kayとも共演した。

2021年は、中心となる音楽活動に加えて個人での活躍の幅を更に広げ、飛躍の10周年を迎えた三代目 J SOUL BROTHERS。2022年の活動にも注目が集まる。

◆AAA西島隆弘・日高光啓・末吉秀太

AAAからは年男が3人。

グループではメインボーカルを務め、“Nissy”の名義でソロ活動も行っている西島隆弘は2016年に初ソロ・アルバム「HOCUS POCUS」を発表するなど、アーティスト活動と並行して、ドラマや映画、舞台など俳優としても活躍。初出演にして主演を務めた映画「愛のむきだし」(2009年)では、アクションをこなし難しい役どころを演じきって、国内外の数々の賞を受賞した。

日高光啓は、ボーカル、ラップ、パフォーマーとしてグループを牽引。さらに2013年からは、SKY-HIという別名儀でヒップホップMCとしても活動している。また、2021年には自身で世界的なグループを作りたいと1億円を出資してボーイズグループオーディション「THE FIRST」を開催。1年がかりのオーディションで、全ての審査を1人で行い、ダンス・ボーカルグループ「BE:FIRST」をデビューさせ、大きな話題を集めた。

末吉秀太は、ボーカルとパフォーマーとしてアクロバットを担当。AAAの活動を中心に、振付、ドラマや声優での出演など幅広く活動している。2019年「armillary.」というアパレルブランドを立ち上げた。

2020年に開催予定だった、デビュー15周年を記念したグループ史上最大規模となる6大ドームツアー「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-」を2021年12月に完走したAAA。2022年は、どんな挑戦を見せてくれるのか期待が高まっている。

◆48歳を迎える人気芸能人

今年48歳を迎える芸能人も豪華。

ドラマ「アンナチュラル」(TBS/2018年)、「最愛」(TBS/2021年)での迫真の演技で注目を集めた井浦新や主演映画「ミッドナイトスワン」(2020年)で演じたトランスジェンダーの役が評価され、第44回日本アカデミー賞にて自身初となる最優秀主演男優賞を受賞した草なぎ剛、アーティスト活動と並行して、ジャニーズ事務所所属タレントとしては異例の「株式会社TOKIO」を立ち上げた国分太一が年男に。

2021年に、当時フリーアナウンサーで、9月末日をもって芸能界を引退した夏目三久さんと結婚したお笑いタレントの有吉弘行も年男を迎えた。

さらに荒川良々、小澤征悦、大倉孝二、加瀬亮、鈴木浩介などのベテラン俳優たちや歌手のレキシ/池田貴史、ゴスペラーズの北山陽一・安岡優、ポルノグラフィティの岡野昭仁・新藤晴一なども1974年生まれ。

演技派俳優、人気アーティスト、次世代アイドル…世代問わずのイケメンが勢揃いした寅年の年男たち。今年も彼等の活躍に期待したい。(modelpress編集部)

