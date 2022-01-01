Ä«ÁÒ³¤¡¡½à·è¾¡¤Ç±¦¤Î·ý¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡Ãí¼ÍÂÇ¤Á·è¾¡¡Ö·ý¤¬²õ¤ì¤Æ¤â¤â¤¤¤¤¤È¡ÄÃ±½ã¤ËÀðµ×ÊÝ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN.33¡×¤¬31Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖRIZIN¡¡JAPAN¡¡GRAND¡½PRIX¡¡2021¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿Ä«ÁÒ³¤¡Ê28¡á¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹ÀÖºä¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿°æ¾åÄ¾¼ù¤òÇË¤Ã¤¿Àðµ×ÊÝÇîÀµ¡Ê34¡á¥Ñ¥é¥¨¥¹¥È¥é¾¾¸Í¡Ë¤Ë·è¾¡¤ÇÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë²ù¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤ÎÂíß·Àï¤Ç±¦¤Î·ý¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤¬¡ÖÃ±½ã¤ËÀðµ×ÊÝ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ë¤ÏÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¡Ö·ý¤¬²õ¤ì¤Æ¤â¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º¸¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤ª¤¦¤È¡£±¦¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤ò¼£¤·¤Æ¤«¤é¡£°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Ä«ÁÒ³¤¤ÎÆ°¤¤¬½øÈ×¤«¤é¹Å¤«¤Ã¤¿¡£È¿ÂÐ¤ËÀðµ×ÊÝ¤Ï¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÆ°¤¤«¤é¤Î¥Ñ¥ó¥Á¡¢ÆÀ°Õ¤Î¹ø¤ÎÄã¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ç»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä«ÁÒ³¤¤ÏÈ½Äê0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤Ü¤¦Á³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£