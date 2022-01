中国版TikTok「Douyin(抖音)」に料理動画を投稿し、3人の息子を支える60歳のシングルマザーが注目を集めている。息子のうち2人は難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」で身体の自由が利かないが、女性は笑顔を忘れることなく「息子たちの幸せは私の幸せ」と逞しい。肝っ玉母さんの強い愛を『South China Morning Post』が伝えた。

中国・河南省鄭州市に住むルー・アイメイさん(Lu Aimei、60)は長男チュー・シャオシャンさん(Zhu Xiaoqiang、39)と次男チュー・シャオメンさん(Zhu Xiaomeng)、13歳の三男を女手一つで育てている。長男と次男の2人は幼い頃、筋肉が徐々に衰えていく難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」と診断され、ルーさんが日常生活の世話をする。

ルーさんは河南省駐馬店市の貧しい家庭に生まれ、結婚後は夫からの家庭内暴力に苦しんだ。また息子ら2人がALSと診断されると、重度のストレスで精神的に病んだこともあった。

そんなルーさんは2012年、暴力が止まない夫に耐えかねて3人の息子を連れて家出、冬になると「ALSの患者には温かい気候のほうが適している」とバイクで人力車を牽引して中国南部へと移住した。

しかし2017年、シャオシャンさんが肺の感染症に罹ったことで気管切開の手術を受け、一家は鄭州市に定住するようになった。シャオシャンさんにはまめな吸引が必要で、ルーさんの負担はますます重くなった。

学校に通ったことがないルーさんは当初、政府からの手当てと町での物乞いで生計を立てていた。しかし今から3年前に一念発起、中国版TikTok「Douyin(抖音)」で料理の作り方などの紹介を始めると、徐々に「ルー・ママ(Lu Mama)」として知られるようになった。

ちなみに動画制作のディレクターをするのは四肢が麻痺したシャオシャンさんで、編集をするのは2本の手指しか動かすことができないシャオメンさんだ。そして13歳の弟が常にルーさんのサポートをする。シャオメンさんが1分間の動画を編集するには半日かかるそうだが、テクノロジーに疎いルーさんにとっては強い味方なのだという。

ルーさんは「最初は短編動画の撮影に2時間を費やしていたの。ビデオのスタートボタンを押し忘れてカメラが回っていない時も何度もあったわ」と苦笑し、こんな夢を語った。

「もっともっと有名になってお金を稼ぎたい。安定した収入が入るようになれば、子供たちがより良い生活をすることができるでしょう。」

そして大志を抱く母に対し、シャオメンさんは「母は本当に素晴らしいんだ。私たちにとっては空気や水のような存在で、光と温もりを与えてくれる太陽のような人。母と一緒なら、何も心配することはないね」と胸のうちを明かしている。

一方のルーさんは「哀れみを乞うのではなく、料理の動画を通して喜びや幸せを届けたい」と語り、「たとえ困難に直面している家族であっても、一日中泣いているわけではない。私たちだって幸せであるべきなのよ」と主張すると、こう続けた。

「私が息子たちを産んだのだから、責任をもって世話をしなくてはいけないと思っているの。疲れを感じることもあるけど、私は健康体だからできるのよ。彼らは自分で動くことも食事をすることもできないけど、私はそういう運命のもとに生まれてきたの。だから息子たちのためにベストを尽くさなくてはいけないし、彼らを毎日元気づけたいわ。私が幸せなら息子たちも幸せになれるし、息子たちの幸せは私の幸せでもあるから。」

そんなルーさんの動画は笑いと活気で溢れており、「Douyin」のフォロワーは現在40万人を超えている。ルーさんは料理を作り終わると必ず、息子たちに食事をふるまっており、家族みんなの笑顔に癒される人も多いようだ。またフォロワーの中には寄付をしたり、食事の材料を送ってくる人もいるようで、ルーさんは「私の親戚よりも親切にしてもらっているわ。私も成功して、いつか生活に苦しむ人たちに恩返しをしたいの」と意気込みを語った。

なおルーさんには「素晴らしい母親。彼女には幸せになってもらいたい」「母は唯一無二の存在」「長生きして欲しい」「笑顔の裏にはつらい経験がたくさんあったのでしょうね」「元気づけられる」「インスピレーション」「母は強し!」「彼女の笑顔に胸を打たれた」「まるで天使のようだ」「涙が溢れて止まらないよ」といったコメントがあがっており、多くの人が「彼女を尊敬している」と述べている。

画像は『South China Morning Post 2021年12月23日公開 YouTube「Chinese mother becomes food blogger to raise 2 disabled sons」』のサムネイル、『South China Morning Post 2021年12月23日付Facebook「A mother’s love knows no bounds...」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)