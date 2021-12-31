¡ÔÂ®Êó¡Õ¿··¿¥³¥í¥Ê ÅìµþÅÔ¤¬¿·¤¿¤Ë78¿Í´¶À÷³ÎÇ§ 3ÆüÏ¢Â³¤Ç60¿ÍÄ¶
¡¡¤¤ç¤¦ÅìµþÅÔ¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê´¶À÷¼Ô¤Ï78¿Í¤À¤Ã¤¿¡£3ÆüÏ¢Â³¤Ç60¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ï¥¯¥Á¥ó3²óÌÜ¤ÇÉûÈ¿±þ¤Ï¡© ÀÜ¼ï¤·¤¿°å»Õ¤ËÊ¹¤¯
¡¡´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¤Î78¿Í¤Ç¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Ç60¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Àè½µ¤Î¶âÍËÆü¤«¤é39¿ÍÁý¤¨¡¢14ÆüÏ¢Â³¤ÇÁ°¤Î½µ¤ÎÆ±¤¸ÍËÆü¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á7Æü´Ö¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï54¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ168.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢30Âå¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤22¿Í¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç20Âå¤¬18¿Í¡£½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï7¿Í¤À¤Ã¤¿¡£½Å¾É¤Î´µ¼Ô¤ÏÁ°¤ÎÆü¤ÈÆ±¤¸1¿Í¤À¡£ÅÔ¤¬³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê´µ¼ÔÍÑ¤ÎÉÂ¾²¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï¤¤Î¤¦¤Î»þÅÀ¤Ç3.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë