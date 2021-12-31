¥Ú¥ä¥ó¥°¤Î¡Ö¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡© ²ÈÂ²3¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡Ä
¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¤¬12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¡£¡Ö¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ëÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÍÆÎÌ¤Ï598g¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÌÍ¤Ï450g¤Ç¤¹¡£
Å·¤×¤é5Ëç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯5¿ÍÁ°¤Î·×»»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Ð¤Ê¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤Ï¾¦ÉÊÌ¾¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºàÎÁ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÐÊ´¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¤½¤ÐÉ÷¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤ËÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»È¤¦¤ªÅò¤ÎÎÌ¤Ï2800ml¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤Ê¤Î¤«¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¼¤¤Æé¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿å¤ÎÎÌ¤òÂ¬¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅ¬Åö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¡¹¶Á¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤Õ¤¿¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤ä¤«¤ä¤¯¡¢Å·¤×¤é¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å·¤×¤é¤Ï5Ëç¡¢¤«¤ä¤¯¤Ï1ÂÞ¡¢Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤â1ÂÞ¤ÇÁ´Éô¤Ç7¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÌÍ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¤×¤é¤Ï2Ëç¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¡£»Ä¤ê3Ëç¤Ï¸å¾è¤»¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ¤Á¤ã¤ó¤È·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤Ç·×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¢¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤â¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¨Æ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÌÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÄÉ²Ã¤Î¤ªÅò¤¬Ê¨¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÄÉ²Ã¤Ç¤ªÅò¤òÅêÆþ¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤ò¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥×¤¬º®¤¶¤é¤º¤Ë²¼¤ÎÊý¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¿ÍÊ¬¤º¤Ä¤ªÏÐ¤ËÌÍ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤½¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤½¤ÐÊ´¤Ï°ìÀÚ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤ä¤¯¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¥Áç¥Í¥®¤ä¤«¤Þ¤Ü¤³¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÅ·¤×¤é¤ò¸å¾è¤»¡£
Àè¤ËÆþ¤ì¤¿Å·¤×¤é¤Ï2¤Ä¤È¤â¤«¤Ê¤ê¤Õ¤ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·¤×¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹¥¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©´¶¤ò³Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¸å¾è¤»¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼ã¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¤È¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌ£¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤Î¤½¤Ð¤ò¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸Ì£¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Í¥®¤äÍñ¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼·Ì£¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÌ£ÊÑ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï3¿Í¤Ê¤É¾¯¿Í¿ô¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢5¿Í°Ê¾å¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤âºîÀï¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ£¤ËË°¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1058±ß¡£É®¼Ô¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(Ê¸:Àîºê ¤µ¤Á¤¨)
Å·¤×¤é5Ëç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯5¿ÍÁ°¤Î·×»»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Ð¤Ê¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤Î¡ÖÉ÷¡×¤¬²ø¤·¤¤
¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤Ï¾¦ÉÊÌ¾¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºàÎÁ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÐÊ´¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¤½¤ÐÉ÷¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤ËÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»È¤¦¤ªÅò¤Ï2800ml
»È¤¦¤ªÅò¤ÎÎÌ¤Ï2800ml¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤Ê¤Î¤«¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¼¤¤Æé¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿å¤ÎÎÌ¤òÂ¬¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅ¬Åö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¡¹¶Á¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁáÂ®ºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¤Þ¤º¤Ï¤Õ¤¿¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤ä¤«¤ä¤¯¡¢Å·¤×¤é¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å·¤×¤é¤Ï5Ëç¡¢¤«¤ä¤¯¤Ï1ÂÞ¡¢Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤â1ÂÞ¤ÇÁ´Éô¤Ç7¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÌÍ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¤×¤é¤Ï2Ëç¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¡£»Ä¤ê3Ëç¤Ï¸å¾è¤»¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ¤Á¤ã¤ó¤È·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤Ç·×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¢¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤â¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¨Æ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÌÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÄÉ²Ã¤Î¤ªÅò¤¬Ê¨¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÄÉ²Ã¤Ç¤ªÅò¤òÅêÆþ¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤ò¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥×¤¬º®¤¶¤é¤º¤Ë²¼¤ÎÊý¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸å¾è¤»Å·¤×¤é¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯
1¿ÍÊ¬¤º¤Ä¤ªÏÐ¤ËÌÍ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤½¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤½¤ÐÊ´¤Ï°ìÀÚ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤ä¤¯¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¥Áç¥Í¥®¤ä¤«¤Þ¤Ü¤³¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÅ·¤×¤é¤ò¸å¾è¤»¡£
Àè¤ËÆþ¤ì¤¿Å·¤×¤é¤Ï2¤Ä¤È¤â¤«¤Ê¤ê¤Õ¤ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·¤×¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹¥¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©´¶¤ò³Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¸å¾è¤»¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ç¿©¤Ù¤¿·ë²Ìº£²ó¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÈÉ×¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÎÌ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤¬¤«¤Ê¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ä¤æ¤È¡¢¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤È¤·¤¿¤½¤Ð¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¤È¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌ£¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤Î¤½¤Ð¤ò¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸Ì£¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Í¥®¤äÍñ¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼·Ì£¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÌ£ÊÑ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï3¿Í¤Ê¤É¾¯¿Í¿ô¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢5¿Í°Ê¾å¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤âºîÀï¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ£¤ËË°¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤Ê¤ÉÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡¢¥Ç¥«¥¤¤Í¡×¤ä¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤¹¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¤À¤ó¤é¤ó¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤¿¤Ì¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1058±ß¡£É®¼Ô¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(Ê¸:Àîºê ¤µ¤Á¤¨)