µ¢¹ñ¤Î¶õ¼êÁª¼êÃÄ£¸¿Í¤¬¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô´¶À÷
¹ñºÝÂç²ñ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ¼ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ£¸¿Í¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜ¶õ¼êÆ»Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤«¤é£²£´Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¶õ¹Á¤Î¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£±¿Í¤Î¤¦¤Á£¸¿Í¤Î¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ø¤Î´¶À÷¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±£±¿Í¤Î¤¦¤Á»Ä¤ê¤Î£³¿Í¤Ï¡¢Ìµ¾É¾õ¤â¤·¤¯¤Ï·Ú¾É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ë´¶À÷¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£±¿Í¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î»Ø¼¨¤Ç£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í£²ÆüÏ¢Â³¤Ç±¢À¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¢¹ñÍâÆü¤Î£²£µÆü¤â£´¿Í¤ÎÍÛÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î£´¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô´¶À÷¤«¤É¤¦¤«´Ø·¸µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ê£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤Ç¿·¤¿¤ËÁª¼ê£²¿Í¤¬ÍÛÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¢¤ï¤»¤Æ£²£¸¿Í¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë£±£¶¿Í¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£