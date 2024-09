Shop.1

【歌舞伎町】おひとりさま用ホールケーキがたまらない!夜のショートケーキ専門店/Short Cake Company

「薔薇と苺のショートケーキ」1300円

ホールケーキをひとり占めして食べたい…と思ったことはありませんか。そんな夢を叶えてくれるお店が、新宿駅から徒歩約4分のビル2階にある「Short Cake Company(しょーと けーき かんぱにー)」。おひとりさまサイズのホールケーキを提供するショートケーキ専門店です。

「薔薇と苺のショートケーキ」は憧れを詰め込んだ魅惑のショートケーキ。ショートケーキに使われているスポンジは店内で焼き上げていて、バラのシロップが染み込ませてあります。希少なジャージー牛のミルクで作った生クリームを使用していて、人の体温で溶けてしまうほどなめらか。上部にはエディブルフラワーのバラがトッピングされていて、とても上品な一品になっています。

店内は、白とグレーをメインとしたおしゃれな空間。ゴールドの照明や小物がリッチな雰囲気で、非日常感が味わえます。

“夜に楽しめる本格的なケーキ屋さん”をコンセプトにしているため、営業時間が18〜24時となっています。ふいに甘いものが食べたくなった時に訪れられる気軽さと、スイーツを夜に食べるという背徳感がたまりません!

■参考記事:【おとなのソロ部】新宿|夜のショートケーキ専門店「Short Cake Company」のおひとりさま用ホールケーキがたまらない(配信日:2023.12.15)



Shop.2

【都庁前】マンハッタンの雰囲気を感じられる大人の社交場/District - Brasserie, Bar, Lounge

「キンプトン新宿東京」2階にある「District - Brasserie, Bar, Lounge(でぃすとりくと ぶらっすりー・ばー・らうんじ)」は、新宿にいながらニューヨークのマンハッタンの雰囲気をたっぷり感じられるモダンブラッスリー。ランチやアフタヌーンティー、ディナーなど時間帯によって変わる食事やアルコールを楽しめます。

こちらはランチの人気メニュー「ディストリクト シグネチャーエッグベネディクト」。

ウニをたっぷり練りこんだ香り豊かな自家製のクランペットに、たっぷりのスモークサーモンとイクラをトッピングした、贅沢な味わいのエッグベネディクトです。

■District - Brasserie, Bar, Lounge

(でぃすとりくと ぶらっすりー・ばー・らうんじ)

住所:東京都新宿区西新宿3-4-7 キンプトン新宿東京2F

TEL:03-6258-1414

営業時間:朝食 6時30分〜11時(10時30分LO)/ランチ 11時30分〜17時(15時LO)/アフタヌーンティー 11時30分〜17時(15時LO)/ディナー 18〜23時(フード21時LO、ドリンク22時30分LO)

定休日:無休

■参考記事:10月2日「キンプトン新宿東京」が開業!ラグジュアリーなホテルで、ニューヨーク気分を満喫しよう(配信日:2020.10.01)



Shop.3

【東口】ふわふわドーナッツでハワイ気分♪/Pacific BAKE HOUSE

ルミネエスト新宿1階にあるベイクショップ「Pacific BAKE HOUSE(ぱしふぃっく べいく はうす)」。「シティハワイ」をテーマにした観葉植物も配されるリラックス感漂う店内では、京都にある人気ハワイアンスイーツ店のオーナーが考案したフワフワのドーナツなどを楽しむことができます。

写真左から「Parfallo ブルーベリーココナッツチーズケーキ」850円、「ドーナッツ ハワイアンソルト」380円(写真奥)と「ドーナッツ ラズベリー」380円(同手前)

「NAKAMURA GENERAL STORE」のオーナーが、「Pacific BAKE HOUSE」のためだけに考案した「ドーナッツ」は、2種類の小麦をミックスし、温度、時間にこだわって作られています。フワフワとした軽い食感で、2個、3個と食べてしまいたくなるようなおいしさです。

ハワイ気分を味わえる「Pacific BAKE HOUSE」へ、ぜひ足を運んでみてくださいね。

■参考記事:新宿「Pacific BAKE HOUSE」でハワイ気分!ふわふわのドーナツ&飲めるパフェが気になる(配信日:2023.06.01)



Shop.4

【南口】まるでマンハッタン!? 女子会にもぴったりの広々おしゃれカフェ/CAFE HUDSON 新宿ミロード店

新宿駅南口直結のファッションビル・新宿ミロードの9階に位置するNYスタイルカフェ「CAFE HUDSON 新宿ミロード店(かふぇ はどそん しんじゅくみろーどてん)」。テーブル席から大きなソファ席まで、さまざまシーンで活用できそうな全98席。広々とした店内にはレンガ調の壁やヴィンテージライクなインテリアが配置され、シックでスタイリッシュな雰囲気です。

「ハドソンバーガー」1639円/CAFE HUDSON

フードメニューも充実。「ハドソンバーガー」は、男女問わず人気なボリューム満点のハンバーガーで、「CAFE HUDSON」を代表するメニューのひとつ。肉々しくジューシーな粗挽きのパティが、グリルで仕上げたバンズのカリッ!とした香ばしさも相まって、食欲をそそる味わいです。

大きな窓からは新宿駅を見下ろすことができる「CAFE HUDSON」。いつもと違う非日常な景色に気分も高まります。

■参考記事:まるで“クリスマスリース”!大人数でシェアできる華やかな限定パンケーキ(配信日:2019.12.11)



Shop.5

【新南口】ギルトフリーなアフタヌーンティを堪能!/SALON BAKE & TEA NEWoMan 新宿

「平日限定アフタヌーンティ」 ※写真は2024年3月1日〜の期間限定「リニューアルオープンメニュー」

「NEWoMan(にゅうまん)新宿」3階にある「SALON BAKE & TEA NEWoMan 新宿(さろん べいくあんどてぃー にゅうまん しんじゅく)」。2024年3月にリニューアルオープンして、臨場感あるライブキッチンとイタリアの老舗磁器ブランド「GINORI 1735」がコラボレーションした店内で、日本の四季と旬の食材を大切にしたパフェやアフタヌーンティ、スイーツブッフェなどが楽しめます。

その大人気メニューが「平日限定アフタヌーンティ」。糖分の吸収を抑えながらスイーツを満喫できる、罪悪感が少ないギルトフリーなスイーツばかりが並び、「季節のスムージー」と「パティシエの前菜4種」から始まり、ドリンクまで、味はもちろんビジュアルも美しいスイーツが堪能できます。ダイエットでなくてもぜひ試してみたいですね!

【平日限定アフタヌーンティ】

提供日:平日限定・完全予約制

時間:11時〜 13時〜 15時〜 各時間10組限定

料金:6000円〜

内容:スムージー+セイボリー4種+小さなスイーツ6種+ブーケパフェ+パティシエからのお土産(飲み物付き)

※予約は、電話・webにて 3日前までに要予約

■SALON BAKE & TEA NEWoMan 新宿(さろん べいくあんどてぃー にゅうまん しんじゅく)

住所:東京都新宿区新宿四丁目1番6号NEWoMan3F

電話:03-6380-1790

営業時間:平日11時〜20時30分(フード19時LO、ドリンク19時30分LO) 、土・日曜、祝日は、11〜20時(フード19時LO、ドリンク19時30分LO)

定休日:無休(NEWoManに準ずる)

■参考記事:新宿「SALON BAKE & TEA」でギルトフリーが嬉しい、スイーツフルコースが登場!【ミスター黒猫の東京スイーツトレンドvol.51】(配信日:2021.08.14)



Shop.6

【西新宿】ヴィーガンパンも人気!海外気分が味わえるベーカリーカフェ/MORETHAN BAKERY

1階「MORETHAN TAPAS LOUNGE」

「MORETHAN BAKERY(もあざん べーかりー)」は、東京・西新宿にあるホテル「THE KNOT TOKYO Shinjuku」の1階にあります。海外からの宿泊者が多いホテルだけあり、ベーカリーの客も国際色豊か。ベーカリーは朝8時から営業しており、モーニングにもおすすめ。

店内には、バゲットやカンパーニュなど食卓の定番から、ランチにぴったりの具だくさんサンドイッチ、話題の映えるパンまで常時40種ほどが並びます。毎週日曜限定で全商品をヴィーガンで提供するという取り組みが行われていて、アレルギーがある子連れ客や地球環境を守りたいエシカルヴィーガンまで、多くの人に好評だとか。

スコーン「メープルバナナウォルナッツ」380円(ヴィーガン商品)

外はサクサク、中はしっとりを目指したスコーンは人気商品のひとつ。なかでもおすすめは、フレッシュとドライのバナナをたっぷり使ったこちらのスコーン。クルミと全粒粉のツブツブした食感が香ばしくてクセになります。

ベーカリーの向かいにあるオールデイダイニング「MORETHAN TAPAS LOUNGE(もあざん たぱす らうんじ)」では、ランチビュッフェが大人気。「MORETHAN BAKERY」のパンをふんだんに食べられる、一度は行きたい憧れのパンビュッフェとして知られています。

■MORETHAN TAPAS LOUNGE(もあざん たぱす らうんじ)

住所:東京都新宿区西新宿4-31-1

HOTEL THE KNOT TOKYO Shinjuku 1F

TEL:03-6300-0174

営業時間:11〜23時(22時LO)

※ランチビュッフェは11時、12時、12時30分、13時15分の開始時間から予約可能

料金:ランチビュッフェ3500円 ※土・日曜、祝日は4000円

※60日前11時からオンライン予約可(公式サイトを確認)

■参考記事:新宿「MORETHAN BAKERY」の必食パンで海外気分♪パン天国の人気ビュッフェも!(配信日:2023.06.07)



Shop.7

【新宿三丁目】福岡発の最強無機質カフェ/POSS COFFEE

新宿三丁目駅から徒歩約2分にある「POSS COFFEE(ぽす こーひー)」は、福岡に1号店を構える人気カフェの2号店。デザイン会社が運営しているため店内はデザイン性に富んでいて、もともと倉庫だったという雰囲気を生かしたクールで無機質な空間です。

店内では、パティシエがこだわって作ったスイーツとバリスタが入れるコーヒー、コーヒーを使ったオリジナルドリンクを楽しむことができます。

「ティラミスプリンパフェ」1350円

「ティラミスプリンパフェ」は、ティラミスの味わいをイメージして作った遊び心あふれるパフェ。食べてみるとスッと溶けてしまうほどとろーりなめらかなマスカルポーネプリンが土台になっていて、サクサク食感のココアメレンゲも。食べ進めていくとミルクアイスやクッキー、アーモンド、コーヒーゼリーがあり、甘さと苦さ、香ばしい香りを堪能できます。

別添えのアマレットとエスプレッソのソースをかければ、ほろ苦さとアルコールの豊かな香りが加えられ、大人の味わいへと変化。ティラミス感がグッと高まり、2度楽しむことができます。

パティシエのスイーツやバリスタのコーヒーといった上質なメニューを無機質な空間で楽しめる「POSS COFFEE」。ぜひ落ち着いたひとときを過ごしに訪れてみてくださいね。

■参考記事:【新宿】福岡発の最強無機質カフェ「POSS COFFEE」でいただくティラミスプリンパフェ(配信日:2024.06.27)



ゆったり穴場の隠れ家カフェや、

ブックカフェなどコンセプトが面白いカフェは?

>>>次ページへ!>>>

Shop.8

【新宿三丁目】木の温かみを感じるほっこりカフェ/MOVE CAFE

新宿三丁目駅から徒歩4分、デパートなどが立ち並ぶ大きな通り沿いにある「MOVE CAFE(むぶ かふぇ)」。階段をのぼると、2階に雑貨や焼き菓子などの物販スペースとキッチン、3階に16席ほどのカフェスペースが広がっています。白を基調にした店内には木製家具や雑貨、グリーンなどが配されていて、穏やかでナチュラルな雰囲気。

「苺のプリンアラモード」1400円 ※フルーツは季節により変更

大きいイタリアンプリンに、バニラアイス、旬のフルーツがたくさんのった「プリンアラモード」は見た目も愛らしい一品。サクサクのメレンゲとコーンに見立てたラングドシャが、ソフトクリームみたいでかわいい!ひとつつひとつ丁寧に作られたスイーツが集まった一皿なので、心まで満たされた気分になります。

季節ならではのスイーツを楽しみに、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。

■参考記事:超レア!新宿の隠れ家カフェで味わうピンク色の可愛いモンブラン(配信日:2020.03.13)



Shop.9

【東口】“屋根裏カフェ”でまったり時間を/attic room SHINJUKU

人であふれかえる新宿東口すぐ近くの雑居ビル。その4〜5階にあるのが「屋根裏」をコンセプトにしたカフェダイニング「attic room SHINJUKU(あてぃっく るーむ しんじゅく)」。アンティークなインテリアが置かれ、まるで時が止まったかのような落ちついた空間で、時間を忘れてつい長居してしまいそう。

「Weekly ハンバーグプレート」 1350円

メニューはボリュームたっぷりの肉料理、半熟卵のメキシカンタコライスなどの創作料理、定番スイーツや季節の素材を使ったケーキなどが豊富に揃っています。

ランチタイムのラストオーダーは遅めの16時まで、ペットの同伴OKなど、うれしいポイントがたくさんの「attic room SHINJUKU」。まったり時間を過ごせる穴場的カフェに認定です!

■参考記事:新宿東口にこんな穴場が!“屋根裏カフェ”でまったり時間を過ごそう(配信日:2018.06.27)



Shop.10

【西新宿】バリスタが入れるコーヒーとグルテンフリーのケーキがある、行きつけにしたいカフェ/AFTER ALL COFFEE

新宿駅西口から徒歩約4分のオフィス街にある「AFTER ALL COFFEE(あふたー おーる こーひー)」は、女性店主がひとりで切り盛りしている話題のカフェ。人気メニューはオーナーがこだわり抜いた2種類のコーヒーと、健康を意識した日替わりの「まかないプレート」。グルテンフリーのケーキや、テイクアウトにうってつけのスコーンなども魅力です。

「バスクチーズケーキ」520円

バリスタだった店主こだわりの「AFTER ALL COFFEE」オリジナルブレンドでいれたカフェラテと一緒にいただきたいのが「バスクチーズケーキ」。濃厚で甘さ控えめで、グルテンフリーなので、いつ食べても罪悪感を感じにくいのもうれしい。クリームも無糖なので、ミルク本来の甘さを味わえます。

途中まで食べたら、塩やブラックペッパーをつけて味変するのが「AFTER ALL COFFEE」流。おつまみ感覚でも食べられる、ちょっぴり大人のスイーツです。

一日中本格的なコーヒーや食事、スイーツを楽しめるカフェ「AFTER ALL COFFEE」。ぜひ一度だけでなく、何度でも訪れてみてくださいね♪

■AFTER ALL COFFEE(あふたー おーる こーひー)

住所:東京都新宿区西新宿7-15-14

営業時間:月・水・木曜 12〜23時、金・土・日曜、祝日は9時〜

定休日:火曜、ほか不定休あり

■参考記事:【東京・新宿】バリスタこだわりの「AFTER ALL COFFEE」は行きつけにしたくなるカフェ(配信日:2022.10.03)



Shop.11

【南口】野菜たっぷり!ヴィーガンフレンドリーなメニュー/plant more

「plant more(ぷらんと もあ)」があるのは、新宿駅南口直結の商業施設「ルミネ新宿1」の6階。ヴィーガン(完全菜食主義者)の人はもちろん、そうでない人も、その日の気分や体調に合わせて食事を楽しめる場所になっています。

(左から)「チョコレートケーキ」1078円、「モロッカンミントティー」715円

スイーツはすべて植物性由来の素材から作られたもの。 乳製品の代わりにアーモンドミルクや豆乳を使ってコクや風味をプラスするなど、ヴィーガン仕様ながらもしっかりおいしいスイーツを目指してレシピを開発したそう。

しっとりと焼きあげたスポンジと、口どけなめらかなフランボワーズ入りのクリームを重ねた「チョコレートケーキ」はおすすめの一品。カカオのほろ苦さとフランボワーズの甘酸っぱさとのコントラストが絶妙です。添えられた豆乳クリームを付ければよりまろやかに、フランボワーズソースを絡めればさらにベリーの風味が際立ちます。

ヴィーガンフレンドリーなカフェ「plant more」は、新宿ルミネ内にあるので、ショッピングの合間などにふらっと立ち寄ってみては。

■参考記事:罪悪感なしに満たされる。新宿「plant more」のヴィーガンフレンドリーなメニュー(配信日:2024.04.27)



Shop.12

【新宿御苑】“人が集まる中心地”がコンセプトの街角カフェ/in the MIDDLE

新宿御苑前駅から徒歩7分ほどの場所にある「in the MIDDLE(いん ざ みどる)」は、、コーヒー、焼き菓子、花、ナチュラルワイン、ヴィンテージ雑貨を取り扱う新宿御苑の新たなカフェ。こだわりのコーヒーや自家製のケーキ、ホットドッグが人気です。

「チョコレートといちごのケーキ」550円

ショーケースには毎日、自家製のスイーツメニューが日替わりで6〜8種類並びます。特にかわいらしい旗が立った丸型のパウンドケーキが大人気! 「チョコレートといちごのケーキ」は、ずっしりとした食感のチョコ味のパウンドケーキの上に、なめらかないちごのバタークリームがたっぷり絞ってあります。濃厚なチョコレートといちごのバタークリームの甘さが絶妙にマッチしていておいしい!バタークリームの下にはストロベリージャムが隠れています。しつこくない甘さなので、甘い物があまり得意ではない人でも食べやすいケーキです。

おいしいスイーツを楽しんだら、おみやげに花束やヴィンテージの雑貨を買って帰るのもおすすめですよ!

■in the MIDDLE(いん ざ みどる)

住所:東京都新宿区新宿5-1-19 藤和新宿番衆町コープ 1F

TEL:090-1855-4612

営業時間:11〜19時(日・月曜 は〜18時、金・土曜は 11〜18時、20〜24時)

定休日:月曜(隔週)、火曜

■参考記事:新宿御苑のカフェ「in the MIDDLE」で肉厚ホットドッグとパウンドケーキを堪能(配信日:2024.01.10)



Shop.13

【新宿御苑】オーガニック抹茶が堪能できる隠れ家カフェ/抹チョ MATCHA CAFE

新宿三丁目駅や新宿御苑前駅から徒歩圏にある「抹チョ MATCHA CAFE(まっちょ まっちゃ かふぇ)」は、大通りから1本入ったスナックやバーが立ち並ぶ路地裏にあります。

提供するのは、農薬や化学肥料を使わずに育てられたオーガニック抹茶を使用したスイーツやドリンク。抹茶でおなじみの京都宇治にある問屋から卸している手摘みの茶葉は、丁寧に厳選した高品質なもの。ドリンクに使う抹茶は、オーダーごとに目の前で一煎ずつ点ててくれるのでライブ感満載。茶道を体験しているかのような楽しさを味わえます。

「京都宇治抹茶プレーン」(アイス)1000円、「こだわりの抹チョコレートバターサンド」800円

「京都宇治抹茶プレーン」は、お店こだわりの抹茶の味わいをダイレクトに堪能できる1杯。ひと口飲んでみると、苦味はほとんどなく、最後にはうま味の強い後味と豊かな香りが口の中でふんわりと残るのが特長です。全体がすっきりとやさしい味わいでまとまっているのはオーガニック抹茶ならでは。

「こだわりの抹チョコバタークリームサンド」など、オーガニック抹茶を使用したスイーツは、抹茶ドリンクとの相性も抜群◎。

日頃楽しんでいる抹茶とは違った風味やうま味は、一度知ると戻れなくなるかも。体にもやさしいうえにおいしい、そんな抹茶を隠れ家のような空間で楽しんでみて。

※定休日が変更となる場合があります。公式SNSで事前にご確認いただいたうえで、おでかけください。

■参考記事:新宿「抹チョ MATCHA CAFE」でオーガニック抹茶使用スイーツのやさしい味わいに感動(配信日:2024.07.18)



新宿駅南口から約4分にある「絵本の国のアリス(えほんのくにのありす)」は、アリスが迷い込んだ不思議の国のような空間が広がっています。席数は92席。「終わらないお茶会」をイメージした部屋や、アリスのアートグラフィックが多数飾られた部屋も。アリスの世界観を満喫できるカフェになっています。

メニュー一例

メニューも『不思議の国のアリス』をイメージしたスイーツから、グルメ、ドリンクまで盛りだくさん!紅茶やハーブティーなど飲み放題付きのアフタヌーンティーセットもありますよ。大切な人と過ごす時間、休日のリラックスタイムにぜひ訪れてみてくださいね。

■絵本の国のアリス(えほんのくにのありす)

住所:東京都新宿区歌舞伎町1-6-2 T-wingビル B2F

TEL:03-3207-9055

営業時間:11時30分〜14時30分、17〜22時(土・日曜11時30分〜14時30分、16〜22時)

定休日:不定休

■参考記事:新宿「アリスのフラワーフェスティバル」で優雅なお茶会。色とりどりの花に彩られた新メニューが登場!(配信日:2024.05.18)



Shop.15

【新南口】素材にこだわりあり!のベーカリーカフェ/Petrichor Bakery and Cafe

NEWoMan新宿2階エキナカにある「Petrichor Bakery and Cafe(ぺとりこーる べーかりー あんど かふぇ)」は、サンマルクカフェでおなじみサンマルクホールディングスが手掛ける新業態で、パンの生地やチーズ・乳製品など素材にこだわったパンを提供するカフェです。

「Petrichor塩パン」259円

「Petrichor塩パン」は、ロデヴというフランス発祥の高加水パンの生地にバターをたっぷりと使用していて香りがよく、食べた瞬間にサクッといい食感。そして、中のふわふわの生地からジュワッと口に溶け出すバターの甘みが最高!



パン以外にもサラダやコーヒー、スープなどサイドメニューも充実しているので、さまざまな出合いがありそう。 ぜひ乗り換えのついでや駅ナカ巡りの際は訪れてみてください。

■Petrichor Bakery and Cafe(ぺとりこーる べーかりー あんど かふぇ)

住所:東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan新宿 2F

TEL:03-6457-4309

営業時間:8〜21時(日曜、祝日は〜20時30分)

定休日:無休 ※駅に準ずる

■参考記事:サンマルクの新業態ベーカリーカフェがNEWoMan新宿にオープン!国産小麦のもちもちロデヴサンドに注目(配信日:2024.06.27)



Shop.16

【東口】“泊まれる本屋”でくつろぎのカフェタイム/BOOK AND BED TOKYO 新宿店

「BOOK AND BED TOKYO 新宿店(ぶっく あんど べっど とうきょう しんじゅくてん)」は、その名の通り、本に囲まれた空間で宿泊ができるユニークなホステル。 蔵書数2500冊の館内には、客室も兼ねた大きな本棚を設置。日本語の本はもちろん、英語の本や日本の旅行ガイドも充実しています。

併設するカフェでは、ブラックラテなど「黒」を基調としたドリンクやフードを提供し、営業は12〜20時まで。宿泊者以外の利用やテイクアウトもできますよ。

大好きな本をいつまでも読んでいられる空間で、ゆったりと流れるくつろぎの時を楽しんでみては?

■BOOK AND BED TOKYO 新宿店(ぶっく あんど べっど とうきょう しんじゅくてん)

住所:東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 歌舞伎町APMビル8F

営業時間:【宿泊】チェックイン16〜23時まで/チェックアウト翌11時まで【デイタイム利用】12〜20時(19時LO)

定休日:無休

■参考記事:泊まれる本屋として話題の「BOOK AND BED TOKYO」が新宿にオープン(配信日:2018.05.26)



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。