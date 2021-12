「まさかペディキュアで脚を失うことになろうとは…」―悪夢のようなことが現実に起きていた。アメリカの55歳の女性が、ネイルサロンでつけられた小さな傷により片脚の切断を迫られた。女性は昨年、サロンを相手に訴訟を起こし、今月中旬に約2億150万円(175万ドル)で和解した。『Tampa Bay Times』などが伝えている。

米フロリダ州タンパ在住のカーラ・シェルマンさん(Clara Shellman、55)は2018年9月、ネイルサロン「タミーズ・ネイルズ2(Tammy’s Nails 2)」でペディキュアの施術を受けた。

ところが施術中、スタッフは誤って足を切りつけてしまい、カーラさんはこれが原因で感染症に罹り、傷口が悪化して壊死を起こした。カーラさんは、手足の血管の動脈硬化によって血管の狭窄や閉塞が起こり、血液の流れが悪くなる「末梢動脈疾患(PAD)」を患っており、重症化して片脚の切断を余儀なくされた。

こうしてカーラさんは2020年5月、「サロンのスタッフは汚れた道具や機器を使い、顧客を危険に晒した。会社はサロンが掲げる方針に従うことなく、スタッフの訓練や道具の管理を怠った」としてサロンを相手に訴訟を起こし、今月中旬の裁判でサロンと和解が成立した。カーラさんの弁護士ポール・フルマー氏(Paul Fulmer)によると、サロンが約2億150万円(175万ドル)を支払うことで合意したという。

フルマー氏は判決後、「カーラさんは驚き、ショックを受け、泣いていた。またそれと同時にめまいを感じていたようだった」と明かし、「カーラさんは和解金を受け取るだけの苦しみを味わった」と述べるも、「持病があったことを考えると、サロンが175万ドルの支払いに応じたことについては正直なところ驚いている」と続けた。

PADの患者は足の先まで酸素や栄養が行き渡らず、怪我をすると回復に時間がかかるうえ、細菌が入ると重症化しやすいという。サロンはカーラさんが訴訟を起こした1か月後、「脚を切断することになったのは、カーラさんがすぐに病院に行かなかったことや、感染症の発症を防ぐために何の対処もしなかったことが原因である。ペディキュアの施術に使う道具が汚れていたということはあり得ない」と反論していたが、結局は和解に応じた形となった。

カーラさんは3年前には小学生の娘と2人で暮らしていたが、長い間感染症と闘い、片脚を切断したことで医療費がかさみ家を失っている。また歩行が困難で日常生活を送るにも助けが必要になり、現在は親戚の家で暮らしているという。

現在、「タミーズ・ネイルズ2」があった場所にはネイルサロンがあるものの、地元のチェーン店「タンパ・ネイルズ(Tampa Nails)」の経営下に置かれ、代表者の名前も変わっているという。

ちなみに米ニューヨーク市に住む女性は昨年、鼻ピアスからB型肝炎ウイルスに感染し、目覚めた時には新しい肝臓が移植されていたという。女性は肝臓が広範囲で壊死して縮小する「劇症肝炎」を起こしていたという。

