ÊÆ¹ñ¤Î¥³¥í¥Ê´¶À÷¤¬ºÇÂ¿¹¹¿·¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê25.83Ëü¿Í
¡Î£²£¹Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¹ñ¤Î£±ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¤Î£·Æü´ÖÊ¿¶Ñ¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£´¶À÷ÎÏ¤Î¶¯¤¤¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤¬½¸·×¤·¤¿¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤Î£·Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¤Ï£²£µËü£¸£³£±£²¿Í¡£º£Ç¯£±·î£¸Æü¤ÎºÇ¹âµÏ¿£²£µËü£°£±£´£±¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
£²£¸Æü¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤¬£´Ëü£°£·£¸£°¿Í¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤¬£³Ëü¿ÍÄ¶¤Ê¤É¡£
ÊÆ¼ÀÉÂÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ã£Ä£Ã¡Ë¤Ï¡¢£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Î½µ¤ËÊÆ¹ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¤Î¤¦¤Á£µ£¸¡¥£¶¡ó¤¬¥ª¥ß¥¯¥í¥óÊÑ°Û³ô¤Ë¤è¤ë´¶À÷¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£