¡ÚÂ®Êó¡Û¹âÂ®¥Ð¥¹¤«¤é¤à»ö¸Î 10¿ÍÈÂÁ÷¡¡½ÂÂÚ¤Î¾å¿®±ÛÆ»¥È¥ó¥Í¥ëÆâ
·²ÇÏ¡¦°ÂÃæ»Ô¤Î¾å¿®±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹2Âæ¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤è¤½10¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
29Æü¸áÁ°11»þÁ°¡¢°ÂÃæ»Ô¤Î¾å¿®±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤ÎÀõ´Ö»³¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤ËÊÌ¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¡£
¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì30¿Í¤Û¤É¾èµÒ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ¤È¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½10¿Í¤¬¡¢Æ¬¤ä¼ó¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ï½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£