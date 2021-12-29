¡ã¹ÈÇò²Î¹çÀï¡äÎëÌÚ²íÇ·¡¢ÂçÄ²¤¬¤óÉüµ¢¡È¥¯¥ï¥Þ¥ó¡É·¬Ìî¿®µÁ¤È¤Î¶¦±é¤Ë´¶ÌµÎÌ¡¡¡ÖÈà¤Î³èÌö¤¬´õË¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ²íÇ·¤¬¡¢29Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè72²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¦ÎëÌÚ²íÇ·
¡¡º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢¡Ø¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È 2021¹ÈÇòver.¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤ÀÎëÌÚ¤¬²Î¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¬Ìî¿®µÁ¤¬¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î±éÁÕ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¹Ô¤¤¡¢¾ìÆâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡·¬Ìî¤Ïº£Ç¯2·î¤È5·î¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢7·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö·¬Ìî¤Ï¤º¤Ã¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²æ¡¹¤Ï20Âå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¡£·¬Ìî¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î³èÌö¤¬´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤Ïº´Æ£Á±Íº¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö3¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ëÅª¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡£·¬Ìî¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥Ñ¤â¿á¤¯¤±¤É¡¢¤Û¤é¤â¿á¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÎëÌÚ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈäÏª¤¹¤ë¡Ø¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡Ù¤Ï1983Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢Åö»þ60ËüÄ¶¤¨¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¸½ºß¤âSNS¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡Ø¤á¡Ù¤ÏTikTok¤È¤«¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡ËÆÃ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë½Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤á¡Ù¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢´õË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤¿¤ê¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤»¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤È¥Ï¥°¤¬¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤µ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢¡ÖColorful¡Á¥«¥é¥Õ¥ë¡Á¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ê²ñ¤ò½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ëÀî¸ý½ÕÆà¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÂçÀôÍÎ¡¢ÏÂµ×ÅÄËãÍ³»ÒNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£º£²ó¤«¤é¡Ö¹ÈÁÈ»Ê²ñ¡×¡ÖÇòÁÈ»Ê²ñ¡×¡ÖÁí¹ç»Ê²ñ¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤ò¡¢Á´°÷¡Ö»Ê²ñ¡×¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¡ØÂè72²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¡¢BS4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤Ë¤Æ12·î31Æü19»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£