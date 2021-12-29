¹ÈÇò¡¢ÂçÀôÍÎ¤Î»Ê²ñ¤Ë½¸¤Þ¤ë´üÂÔ¡¡ºòÇ¯¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ä¤ëÁ°¤ËÆâÂ¼¤Ë¡ÈÁêÃÌ¡É¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀôÍÎ¡¢¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê»Ñ
¡¡Âç³¢Æü¹±Îã¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÇòÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÀôÍÎ¡Ê48ºÍ¡Ë¤À¡£ÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤ëÂçÀô¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ê²ñ¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ú¥ê¡¼²®Ìî¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡º£Ç¯¤â¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Îµ¨Àá¡£º£²ó¡¢»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ê²ñ¤ÎÂçÀôÍÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÇòÁÈ»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÀô¤Ï¡¢¡Ö¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¡×Ä©Àï¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤ó¶Ì¤ò¥Þ¥¤¥¯¤Ë´Ö°ã¤¨¤Æ¸ý¸µ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ü¥±¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢»®¾è¤»¤Ï¸«»ö¤Ë°ì²ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤ÇSuperfly¤¬¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡Ù¤ò²Î¤¦¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼!!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Î¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤Ë¡ÖÍè¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö¤µ¤æ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¡¼!!¡×¤ÈÇ®¤¯À¼±ç¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÇòÁÈ»Ê²ñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡Ä¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼Â¤ÏÉÃÃ±°Ì¤ÇÂæËÜ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ò¤È¤Ä¤¹¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢¡Ö¤±¤ó¶Ì¥Þ¥¤¥¯¡×¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»öÁ°¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¤âËÜÍè¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ô¥¡¡¼¡Ê¥Ö¥é¡¼¥ô¥¡¡Ë¡×¤È¤«¤±¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÍÁ³¡¢¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¶«¤Ö¤Î¤â¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¡¢¡Ö¥Ü¡¼¡×¤È¡Ö¥ô¥¡¡¼¡×¤ÎÃæ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ë¤Ï¡Ö¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÀô¤¬ÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ë¸»ÍêÄ«Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÍêÄ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê¿²ÈÂÇÅÝ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÆ¯¤¤¤¿Äï¡¦¸»µÁ·Ð¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Äï¡¦¿®¹Ô¤ò»¦¤·¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢¾·³¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÄï¡¦ÃéÄ¹¤òËëÌ¿¤Ë¤è¤êÀÚÊ¢¤µ¤»¤¿ÆÁÀî²È¸÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍêÄ«¤Ï¡È»°ÂçÁþ¤Þ¤ì·»¤µ¤ó¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤â»×¤¨¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÍêÄ«¤Î¾ì¹ç¡¢µÁ·Ð¤¬·»¤òÊé¤¦ÈþÀÄÇ¯¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾å¤Ë¡¢¸åÆüÃÌ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¶¯Îõ¡£±ü½£Ê¿Àô¤ÇµÁ·Ð¤òÆ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÊª¤ÎÆ£¸¶½¨¹Õ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÍêÄ«¤Ï½¨¹Õ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÂÙ¹Õ¤Ë¡ÖµÁ·Ð¤òÆ¤¤Æ¡×¤ÈÌ¿Îá¡£¤½¤Î°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤Æ¡¢µÁ·Ð¤ò½±·â¤·¡¢¼«³²¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿ÂÙ¹Õ¤ò¡¢ÍêÄ«¤ÏÇ§¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇµÁ·Ð¤òÆ¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ïºá¡×¤ÈÆ¤¤Á¼è¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¡Ä¤Ã¤Æ¡¢ÍêÄ«¤µ¤Þ¡¢ÉÝ¤Ã!!
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤É¤Î»ö·ï¤Ë¤â¿ÍÊªÁü¤Ë¤â½ôÀâ¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÆÁÀîÃéÄ¹¤Ïºá¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ò²¿¿Í¤â»¦¤·¤¿°ÅÂ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ë ¤³¤ì¤Þ¤ÇNHK¤Ç¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÁðÇ³¤¨¤ë¡Ù¤ÎÀÐºä¹ÀÆó¡¢¡ØµÁ·Ð¡Ù¤ÎÃæ°æµ®°ì¡¢ÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤¬ÊÛ·Ä¤ò±é¤¸¤¿Âç·¿»þÂå·à¡ØÉðÂ¢Ë·ÊÛ·Ä¡Ù¤Ç¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤Ê¤É¤¬ÍêÄ«¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÂçÀôÍêÄ«¤¬¡¢°¦¤µ¤ìÃË¡¦¿ûÅÄ¾Úö±é¤¸¤ëµÁ·ÐÁê¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤ÇËÜ¿Í¤Ï¡Ö¡ÊÍêÄ«¤Ï¡Ë¤Ò¤É¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÇÌÀ¤ë¤¤»Ê²ñ¤ò¸«¤»¤ëÂçÀôÍÎ¤¬±é¤¸¤ë¡Ö¤Ò¤É¤¤¿Í¡×¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÇËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤ì¤Ê¤¤¤ß¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢¾¾Ê¿·ò¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£¾¾Ê¿¤Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸»»á¤Î½ÉÅ¨¡¦Ê¿»á¤ÎÅïÎÂ¡¢Ê¿À¶À¹Ìò¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂçÀô¤¬¤É¤ó¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£