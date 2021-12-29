ºÇÂç35¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤â¡ª ¥Ô¡¼¥¯¤Ï1·î2Æü¡© NEXCO³Æ¼Ò¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¡×¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤È¤Ï
2021Ç¯¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡ËèÇ¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ïµ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç³ÆÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤¬½ÂÂÚ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï³°½Ð¼«½Í°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2020Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï½ÂÂÚ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò2²óÌÜ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤Ê¤ë2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡NEXCOÅìÆüËÜ¤Î½ÂÂÚÍ½Êó¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î28Æü¤«¤é2022Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î8Æü´Ö´ü´ÖÃæ¤Î½ÂÂÚ¥Ô¡¼¥¯¤Ï1·î2Æü¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û½ÂÂÚ¤Ï¤â¤¦¥´¥á¥ó¡ª ¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÁ°»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¡ª¡Ê10Ëç¡Ë
¡¡Í½Â¬½ÂÂÚµ÷Î¥ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢´Ø±ÛÆ»¤Î¹âºäSAÉÕ¶á¡Ê¾å¤êÀþ¡Ë¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î°½À¥SICÉÕ¶á¡Ê¾å¤êÀþ¡Ë¤ÇºÇÂçÌó35km¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡ÄÌ²áÍ½ÁÛ»þ´ÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤ÎÌÚ¹¹ÄÅ¶âÅÄICÉÕ¶á¡Ê²¼¤êÀþ¡Ë¤ÇºÇÂçÌó1»þ´Ö45Ê¬¡¢Ãæ±ûÆ»¤Î¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡Ê¾å¤êÀþ¡Ë¤ÇºÇÂçÌó1»þ´Ö40Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯8Æü´Ö¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¥¬¥¤¥É¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÂÚÍ½Êó¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï1·î2Æü¡£
¡¡Í½Â¬½ÂÂÚµ÷Î¥ÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ì¾¿À¹âÂ®¤Î¼¢²ì¸©¤ÎÌ¾¸Å²°Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¦ÂçÄÅICÉÕ¶á¡ÊÌ¾¸Å²°Êý¸þ¡Ë¤ÏºÇÂçÌó25km¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ²áÍ½ÁÛ»þ´ÖÊÌ¤Ç¤âÌ¾¿À¹âÂ®¤ÎÂçÄÅICÉÕ¶á¡ÊÌ¾¸Å²°Êý¸þ¡Ë¤¬ºÇÂçÌó1»þ´Ö40Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤«ºå¿À¹âÂ®¤ÎÊ¼¸Ë¸©¤Î¿¼¹¾¥µ¥°ÉÕ¶á¡ÊÂçºåÊý¸þ¡Ë¤Ç¤ÏºÇÂçÌó1»þ´Ö20Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ë´Ø¤·¤ÆÎãÇ¯11·îº¢¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¾õ¶·¤ä¸òÄÌÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¡¢Ä´À°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÌ¤¤À¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¾õ¶·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Î¤¿¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îº®»¨¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡°ìÊý¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ°½Ð¤ÎÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¾õ¶·¤ÎÊÑÆ°¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢²áµî¤Î½ÂÂÚ¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿½ÂÂÚÍ½Â¬¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÂÚÍ½Â¬¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏNEXCO³Æ¼Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯1·î2Æü¤Ç¤¹¡£
¡¡Í½Â¬½ÂÂÚµ÷Î¥ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î²£ÉÍÀÄÍÕICÉÕ¶á¡Ê¾å¤êÀþ¡Ë¤ÇºÇÂçÌó35km¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ²áÍ½ÁÛ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£